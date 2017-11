Sector de Astori no vota la ley para cincuentones

Asamblea Uruguay, sector que lidera el ministro de Economía Danilo Astori, anunció que resolvió votar negativamente el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para solucionar la situación de los llamados cincuentones.

La decisión fue tomada anoche por el Consejo Político de Asamblea Uruguay. Luego de "reconocer el legítimo derecho de los cincuentones en defensa de sus intereses", los astoristas dejaron en claro que no votarán la iniciativa y buscarán "junto a otros compañeros alternativas que mejoren el impacto social, especialmente desde la perspectiva de la equidad", según la resolución a la que accedió El País.

En una reunión previa con legisladores del Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista), Astori había dejado en claro que tal como está planteado el proyecto de ley de cincuentones era "una carga muy pesada" desde el punto de vista fiscal. Incluso se maneja que puede poner en riesgo el grado inversor logrado por Uruguay.

En la misma línea que el sector de Astori se expresó el Nuevo Espacio, grupo encabezado por el senador Rafael Michelini. El diputado Jorge Pozzi ya había adelantado a El País que no estaba dispuesto a votar la iniciativa para los cincuentones sin realizar cambios.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, aprobar la ley tiene un costo de US$ 3.700 millones y no US$ 2.500 como sostenía el Banco de Previsión Social (BPS) en una primera instancia.

Desde un inicio, Astori puso reparos al proyecto de ley que fue impulsado dentro del Poder Ejecutivo por el ministro de Trabajo Ernesto Murro. La última decisión del presidente Tabaré Vázquez, de reafirmar que el proyecto vigente es el que está a estudio del Parlamento, no cayó nada bien en el Frente Líber Seregni.

El sector del ministro Astori dará hoy una última batalla a la interna oficialista, al intentar realizar cambios al proyecto. Para esta mañana está convocada una reunión de bancada, pero hay sectores que como el Partido Comunista entienden que la decisión sobre el tema ya quedó saldada.

En el menú de opciones de modificaciones se maneja la posibilidad de que las personas puedan optar por cambiarse de las AFAP al BPS al momento de jubilarse o modificar los aportes previos a 1996 —fecha de la reforma— tomando como si el sistema mixto hubiera existido desde el comienzo de la vida laboral de cada individuo.

Por su parte, el sector IR, liderado por Macarena Gelman, sostuvo en una columna de opinión publicada en Montevideo portal que tampoco votaría la iniciativa tal como está y que "trabajará en una solución que no conspire en el mediano y largo plazo con los objetivos fijados por el Frente Amplio".

En este escenario, el grupo de Sendic salió al cruce de la definición de no votar el proyecto adoptada por los astoristas. El diputado Felipe Carballo dijo a El País que tal como señaló el presidente "hay un solo proyecto del Ejecutivo en el Parlamento" y por lo tanto se debe cumplir con el compromiso de votarlo el 5 de diciembre.

"Apelamos a la unidad de acción y a la disciplina partidaria. Ellos en algún momento lo han reclamado y nosotros hoy les reclamamos a ellos, en un tema que es muy sentido para un colectivo muy importante de uruguayos", señaló el legislador.

En el mismo sentido, aseguró que se trata de un "asunto serio" y "donde nada más ni nada menos el que se comprometió públicamente fue el presidente Vázquez". "Los compañeros tienen libertad de decir y opinar lo que quieran, pero el 5 de diciembre tienen que votar".

Según Carballo, no comparte la idea del Frente Líber Seregni de que se pueda cambiar de sistema al momento de jubilarse. "No estamos de acuerdo que la persona siga aportando a las AFAP, a un sistema que no sirve, creemos que ese proceso se tiene que hacer mucho antes", explicó el diputado.

Carballo agregó que si bien en la mayor parte de las veces hay acuerdo en la interna del Frente Amplio, pueden existir diferencias en algunos temas como el de cincuentones. "Lo que no se puede es entrar en un sistema muy cercano a las amenazas", subrayó en referencia a la advertencia realizada por el diputado Pozzi. "Cuando uno ve y escucha que no se vota, eso queda planteado como si fuera una amenaza. Acá hay decisiones políticas a tomar y por eso hablamos de la disciplina partidaria y de la unidad de acción".

Para ser aplicada, la unidad de acción debe someterse a votación en la bancada. En caso de que los diputados no la acaten pueden ser juzgados por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.