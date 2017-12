SCJ declaró inhábiles los días 21 y 22 a raíz del paro de tres días de funcionarios judiciales

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió declarar inhábiles los días 21 y 22 de diciembre tras una solicitud presentada por el Colegio de Abogados a raíz de un paro de tres días que realiza la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU).



Los funcionarios se enfurecieron con el gobierno y declararon un paro de tres días sin guardias gremiales a partir de ayer cuando supieron que el Ministerio de Economía le había pagado alrededor de $ 39 millones a unos 60 funcionarios no sindicalizados que también reclamaban el "enganche" de sus remuneraciones con las de los ministros de la Suprema Corte y de Estado pero que no están agremiados.



El rumor de que ese pago se estaba realizando venía corriendo entre los judiciales a través de las redes sociales, pero la dirigencia sindical esperó la confirmación de la información.



El sindicato está enfrentado hace años con el gobierno porque reclama que se le pague el "enganche", y esta semana presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo mencionado en la Rendición de Cuentas que, en los hechos, actúa como una postergación sin fecha de pago de la deuda con los trabajadores que ya tienen a su favor el pago de sentencias firmes.



El recurso es apoyado por unas 3.700 personas que reclaman una deuda que hoy está casi en US$ 70 millones.