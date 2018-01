Saqueos y caos por voraz incendio en concurrido paseo de compras en Salto

Un voraz incendio afectó decenas de puestos comerciales en el concurrido Paseo de Compras, popularmente conocido como "Bagashopping", ubicado sobre la ruta 3, en la entrada a Salto.



El Paseo de Compras es propiedad del Club Ferro Carril y agrupa a unos 300 puestos que han sido construidos precariamente y no cuentan con habilitaciones de Bomberos.



En la tarea para apagar las llamas participó el Destacamento de Salto, así como camiones hidrantes de la Intendencia y de OSE, ya que en el lugar no había tomas de agua cercanas.



La falta de agua para abastecer a las dos auto bombas que pretendían sofocar el incendio demoró en evitar su propagación y fue necesario recurrir a retroexcavadoras municipales para “cortar” con las llamas, por lo que se derribaron varios locales como única alternativa para que los perjuicios no fueran mayores.



"La situación está controlada, el incendio comenzó a las 16:15 horas y ya se cortó la propagación", informó a El País Mariela Vivone, vocera de Bomberos. "El origen del fuego todavía no está claro, pudo ser un factor tanto eléctrico como humano", agregó.



Después de este hecho, la Intendencia deberá evaluar si autoriza a reconstruir los locales que se vieron afectados y que además ocupaban parte del predio particular de las veredas. Por otra parte el Laboratorio de Bromatología deberá inspeccionar los alimentos que fueron rescatados entre la humareda y que estaban a la venta para el consumo.



Según pudo comprobar El País, varias personas aprovecharon el caos en el lugar para saquear puestos comerciales, quienes eran perseguidos por los comerciantes que intentaban recuperar su mercadería.



Algunos saqueadores fueron detenidos por civiles y entregados a autoridades policiales.

Incendio en Paseo de Compras - SALTO. pic.twitter.com/mYcX1AwUxd — Salto Noticias (@Salto_Noticias) 1 de enero de 2018