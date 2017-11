De los Santos criticado por ser "juez y parte"

De ser "juez y parte" en la investigación de las relaciones con Cambio Nelson, de los Sanabria, con el gobierno departamental de Maldonado, fue acusado el diputado frenteamplista Óscar de los Santos en la comisión parlamentaria que analiza la financiación de los partidos políticos por parte de empresas.

"Los romanos lo llamaban así: No sea juez en causa propia", le dijo a de los Santos el presidente de la comisión, el nacionalista Alejo Umpiérrez, cuando el hoy diputado por Maldonado sostuvo que en la administración del intendente blanco Enrique Antía "existe una operación política y económica", situación que tratará de "demostrar".

En la sesión del lunes 20, en la comisión investigadora de Diputados, Umpiérrez le dijo por enésima vez a de los Santos que hay una "incompatibilidad" en su función como legislador que investiga la situación de Cambio Nelson, algo reiterado por la nacionalista Graciela Bianchi que, además, cuestionó la "cristalinidad" de la actuación de la comisión con aquel como integrante.

"Personalmente lo hubiera objetado jurídicamente desde el primer momento", dijo Bianchi sobre de los Santos. "Es un problema legal. Hay incompatibilidad, porque no se puede ser juez y parte. No se puede decidir sobre su propia situación", enfatizó la legisladora, en una sesión donde a raíz de esto y de la ausencia de respuestas del intendente Antía hubo momentos de tensión.

Desilusión.

Hubo desilusión de todos los partidos con la ausencia de respuestas de Antía. El frenteamplista Alfredo Asti le presentó por escrito cuatro preguntas relacionadas con la financiación de su campaña para los comicios departamentales de 2015. "Ni siquiera las leyó, cuando se fue las dejó sobre la mesa", dijo Meroni.

"¿Cómo explica usted la asignación directa de más de $ 2 millones en publicidad a FM Gente, que según el fiscal del Crimen Organizado es propiedad de Sanabria o participa directamente en ella, apenas tres días antes del cierre de Cambio Nelson? El gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas y reiterado a posteriori de haber cerrado el Cambio Nelson", preguntó Asti.

Antía explicó que Sanabria "nunca contribuyó" con su campaña. "Y yo contraté, seguramente, algo a un medio de prensa que también le pertenecía a él, como FM Gente, porque es el medio que tiene más o menos el 80% de la audiencia departamental", dijo.

De los Santos leyó la declaración jurada de Antía por el dinero administrado en la campaña para las elecciones 2015 en Maldonado. De ahí sacó que el costo total fue de $ 6 millones, de los cuales dijo haber recaudado $ 2 millones. Y que la diferencia entre los ingresos y egresos es de $ 4 millones.

El exintendente De los Santos afirmó que quiere saber "si la deuda que dice la declaración jurada se está pagando y cómo se está pagando. No sea cosa que se utilicen recursos que no son propios", deslizó.

Antía respondió que se había solicitado un préstamo al Banco de la República que estaba siendo amortizado con un dinero que él tenía deposita- do de la época en que fue legislador, y con otra parte procedente de su sueldo como intendente.

Antía "tiene que demostrar de dónde está sacando la plata si está pagando por una deuda de $ 4 millones", y que si no le informa a la comisión "pasaremos los antecedentes a la Justicia", sostuvo De los Santos.

Alberto Fernández exdueño de Fripur "es un negrero" dijo Peña.

La comparecencia del exdirectivo de Fripur Alberto Fernández ante la comisión investigadora del Parlamento sobre la financiación de las campañas políticas por parte de empresas privadas, dejó secuelas visibles. Una semana después del episodio, diputados de todos los partidos dejaron ver su malestar con la forma como Fernández se expresó ante ellos.

"Fue patético; fue lastimoso, fue asqueante lo que vivimos acá; asco sentí de lo que viví acá. Y saben que me contuve; me contuve mucho porque cuando el señor que vino acá señaló que él pensaba en los más débiles yo jamás traje las denuncias que Fernández tiene en cuarenta años de trabajo en Fripur por maltrato a sus empleados, no solo en la empresa sino también en su casa; negrero", dijo el diputado colorado Adrián Peña, según consta en la versión taquigráfica de la sesión de comisión del lunes 20, a la que accedió El País.

Entre otras cosas que molestaron a los legisladores de todos los partidos, Fernández dijo en la comisión que siempre se vuelca "por el más necesitado", "si hay que ayudar a gente carenciada, soy el número uno". Y que "yo soy como el sándalo, cuando me hieren, yo perfumo, ¡eh! Porque yo vivo muy feliz y tengo mucha paz conmigo."

Para Guillermo Facello, del Partido de la Gente, cuando lo de Fernández se sintió "burlado", en tanto que el frenteamplista Jorge Meroni admitió que "realmente quedamos molestos".