Sanguinetti sale al ruedo y afirma que Mujica lo "usa"

Hace algo más de un año, el expresidente Julio Sanguinetti pidió a los dirigentes colorados que organizaran recorridas por los barrios montevideanos y lo invitaran, que él con mucho gusto concurriría. Ayer domingo, el exdiputado Aníbal Gloodtdofsky fue a reactivar un antiguo merendero en proximidades del barrio Marconi y llevó al exmandatario. Fue con campera de color rojo medio apagado, pantalón al tono, gorra verde y el entusiasmo de siempre.

Límite de Plácido Ellauri con el barrio Marconi, calle Guarapirú, esquina Aparicio Saravia. Fueron 90 niños a alimentarse. Es una zona con problemas "serios" de seguridad, explicó Gloodtdofsky, quien hace más de 30 años que regentea el lugar. En su contacto con los vecinos, Sanguinetti se explayó sobre las ventajas del Plan CAIF, y en lo medular le contestó al senador frenteamplista José Mujica diciendo que lo "usa" a él "como pretexto para ser candidato" en el oficialismo. "Si quiere ser candidato, que lo sea. Yo estoy impulsando la renovación y trabajando para el partido", dijo el exmandatario, tomando distancia del líder del MPP.

Hace poco más de una semana, en declaraciones a Telenoche, Mujica indicó que "el problema de la candidatura" en el Frente Amplio "todavía no lo tengo claro, (y) cuando lo tenga claro voy a salir", en respuesta a si participará de las próximas elecciones. De todas maneras aseguró que "estoy definido, tranquilo" cuando explicó que no quiere ser candidato y agregó "¿cómo arreglo los abriles que tengo? Yo ya estoy para cuarteles de invierno", en referencia a que por su edad no quiere tomar el mando una vez más. "Capaz que (el también expresidente Julio María) Sanguinetti se larga y me da coraje", dijo Mujica a modo de broma mientras se reía.

Esto no le cayó en gracia a Sanguinetti, a quien —vale decirlo— mucha gente colorada le pide que sea candidato para 2019 para rescatar al partido. En principio él ha rechazado los convites. "Algún día irá una multitud a la casa de Sanguinetti a pedirle que sea candidato", vaticinó Gloodtdofsky.

Sanguinetti es un agudo observador de la política. Recientemente, en una entrevista con El País expresó refiriéndose a las chances del Partido Colorado que está "seguro que si el partido logra hacer una presentación más atractiva y una buena elección de jóvenes, tendrá opciones. Si no se recupera, no hay cambio en el país".

Y además aseguró que "el Partido Nacional solo no le gana al Frente Amplio" en las elecciones de 2019.

El sábado 4, día de elecciones

Entre los principales dirigentes del Partido Colorado hay extrema confianza en que se logre una buena participación en las elecciones de jóvenes que se realizarán el sábado 4 en todo el país. Fuentes partidarias adelantaron que esperan una participación cercana a los 15.000 jóvenes, lo que sería "magnífico".