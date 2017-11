Sánchez: "Un TLC no es malo per se, hay que discutir que no tenga impacto negativo"

El diputado frenteamplista, Alejandro Sánchez, dijo hoy qué pasos seguirá su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP) para decidir su acepta o no un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y Chile.



En declaraciones al programa inicio de jornada de Radio Carve, el legislador informó que el MPP "aún no ha tomado posición" porque se decidió "conocer" la entrega de "los estudios de impacto que tienen que haberse realizado antes de firmar este acuerdo, que implica ver el impacto económico en los diferentes sectores de la economía uruguaya una vez ratificado este acuerdo".



En este sentido, sostuvo que "hay cláusulas que se establecen en este tipo de acuerdos que siempre son controvertidas", particularmente en "el área de los servicios, que es muy dinámica, incorpora mucha tecnología e innovación y por tanto rota muchísimo".



Cuestonó la "forma de negociación donde se establecen listas negativas", algo que cosideró que se debe "mirar con mucho recelo". "Cuando uno negocia con estas listas negativas, uno dice 'a estos sectores no los liberalizo porque necesito preservarlos'. Ahora, todos los sectores que no están en esa lista, quedan liberalizados y en el área de los servicios se liberalizan aquellos sectores que no se han creado aún, es una especie de cheque en blanco hacia el futuro", explicó.



Sánchez consideró que "en Uruguay tenemos equipos negociadores débiles a la hora de discutir en el concierto de las naciones", algo que no ocurre en el caso de Chile, que "tiene fuertes equipos de negociación, tiene claro qué cosas va a negociar y qué cosas no".



"No se trata de que un TLC sea malo per se, hay que discutir cuáles son las cláusulas y qué cuestiones podemos preservar que no tengan un impacto negativo en nuestra economía", expresó el diputado.



"Son controversiales aquellos tratados cuando firmamos con economías que pueden generar algún tipo de daño a los sectores económicos de el país", indicó.



"Se dice que el libre comercio favorece al desarrollo. Bueno, Uruguay tiene un TLC con México de varios años y no le ha vendido nada más a México, no ha avanzado en comercio con México en absoluto", explicó.

Los sectores protegidos

Sánchez dijo que "hay dos o tres sectores" del comercio que son "muy importantes". Destacó entre ellos al farmacéutico, donde "estamos trabajando muchísimo y somos uno de los sectores de referencia a nivel internacional".



Dijo que se trata de una "actividad muy importante que Uruguay debería seguir potenciando su desarrollo" y "habría que ver cuál es el impacto en ese sector".

La "más favorecida"

El legislador se refirió al caso "controversial" de "la famosa cláusula que se firma en los tratados, que se llama 'la Nación mas favorecida'".



"Si mañana Uruguay va a negociar otro TLC con otros países, ellos pueden exigir incluir una cláusula de nación más favorecida, en el que el otro país te puede decir 'a mí me tenés que dar los mismos beneficios que a Chile'. Por eso es importante ver el impacto y el alcance de las cláusulas, porque eso condiciona la negociación futura del Uruguay en un mundo donde evidentemente no existe el libre comercio y por eso se firman TLCs", señaló.



Explicó que "un ejemplo claro es el de China, que es nuestro principal socio comercial. Hoy tenemos una competencia muy fuerte porque Nueva Zelanda firmó un TLC con China y es competidor directo de la producción uruguaya en China. Si Uruguay no se pone las pilas y logra negociar mejoras arancelarias, puede tener problemas con uno de los principales mercados".