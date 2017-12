Salgado sobre corredor Garzón: "Espero que sea el principio de volver al sentido común"

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, se refirió a las medidas que la Intendencia de Montevideo tomará sobre el Corredor Garzón y opinó que "al fin se están tomando las medidas que se tendrían que haber tomado desde el inicio", según declaraciones recogidas por Montecarlo.



"Esperemos que sea el principio de volver al sentido común y a la normalidad", dijo Salgado tras conocer la noticia de que se eliminará el corredor en la zona céntrica de Colón.



Por otra parte, el presidente de Cutcsa opinó que "a veces no hay que hablar solo con los técnicos y la academia sino con los choferes, los guardas y los vecinos" para que todos den su postura con respecto a los cambios que se realizan en los barrios.



"Que no vengan desde afuera iluminados a hacer proyectos que no se adaptan para nada a la costumbre y la idiosincrasia uruguaya", indicó.



Salgado además dijo que espera que la experiencia del Corredor Garzón no se repita en 18 de Julio ya que por tratarse de la principal avenida implicaría un problema aún mayor.



"La realidad es que se llega tarde pero se llega con una solución", indicó Salgado y agregó "se van a tener que seguir tomando más medidas dentro del corredor", expresó.

