Rossi: "Probablemente el 20 de noviembre se hará el llamado" para el nuevo ferrocarril

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo este domingo que "probablemente el 20 de noviembre se hará el llamado para las empresas interesadas en las obras férreas entre Paso de los Toros y Montevideo ya con el pliego definitivo".



"El 6 de noviembre vamos a hacer un repartido del borrador del pliego para que las empresas interesadas en la obra de vía férrea puedan conocerlo con anticipación y tener comentarios de ellos hasta el 13 de noviembre, luego vamos a hacer el pliego definitivo y calculamos que alrededor del 20 de ese mes vamos a hacer el llamado", dijo Rossi según informó Presidencia.



Rossi anunció que las primeras comunicaciones sobre las expropiaciones las hará de forma personal a principio de noviembre, pero en la mayoría de los casos no constituyen situaciones dramáticas. “Son traslados que tienen algún efecto porque a nadie le gusta pero son pocos los casos de reubicación de una familia”, acotó.



Como informara El País el pasado lunes 23 de octubre, el gobierno quiere adjudicar las obras de refacción de las vías férreas para que la nueva planta de UPM traslade pasta de celulosa al puerto montevideano en abril del próximo año y que las obras comiencen entre julio y octubre de 2018.



Las ofertas de los interesados se recibirían en febrero. El objetivo es que las vías estén operativas 350 días al año, bastante más de lo que hoy ocurre, explicaron fuentes consultadas por El País.



Esto supondrá que operen trenes los domingos, algo que hoy no ocurre debido a la reducción de la operativa de transporte de carga y de pasajeros. Las obras demandarán 36 meses y supondrán, entre otros aspectos, el tendido de 510.000 durmientes de hormigón (no está resuelto si se fabricarán en Uruguay o si se importarán), la instalación de 104 barreras de seguridad nuevas en los pasos a nivel, 75 sistemas fotoluminosos que actúen a modo de semáforos y 44 "cruces de San Andrés" (en los cruces). "Si no hay ningún atraso, si llegan todos los insumos y los materiales la obra estaría terminada a fines de 2021", dijeron las fuentes. Los trabajos abarcarán 273 kilómetros.



RELACIONADAS Los trenes deberán operar 350 días al año para UPM By EL PAIS Los trenes deberán operar 350 días al año para UPM Los trenes deberán operar 350 días al año para UPM By EL PAIS Los trenes deberán operar 350 días al año para UPM Los trenes deberán operar 350 días al año para UPM By EL PAIS Los trenes deberán operar 350 días al año para UPM Los trenes deberán operar 350 días al año para UPM By EL PAIS Los trenes deberán operar 350 días al año para UPM Los trenes deberán operar 350 días al año para UPM