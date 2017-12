Rocha: Junta pidió pena de muerte y dio marcha atrás

A partir de los homicidios de las niñas Valentina Walter y Brissa González, un edil del Frente Amplio realizó un planteo para que la Junta Departamental de Rocha enviara una nota al Parlamento pidiendo la pena de muerte para violadores y asesinos de niños. Lo apoyaron 24 ediles de 27, tanto del oficialismo como de la oposición; pero ayer se arrepintieron y pidieron reconsiderar el asunto.

"Hoy quiero hablar de un caso que ha permanecido en la sociedad, que es el caso de los niños, estos que asesinos y violadores les sacaron la vida, les sacaron todo, les sacaron la adolescencia, les sacaron el futuro. En estos momentos están enterrados en un cajón en estado de deterioro, se están pudriendo, mientras los pichis están desayunando de mañana, almorzando al mediodía, haciendo gimnasia de tarde y cenando en la noche", señaló el edil Mario Sacía, de Asamblea Uruguay, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió El País.

La polémica iniciativa fue planteada en la media hora previa de la sesión Junta Departamental el pasado 28 de noviembre. "Voy a solicitar el apoyo del Cuerpo, para enviar a las demás Juntas del país, para que me apoyen o no, y posteriormente enviarlas al Parlamento. No va a ser el edil Sacía, ni la Junta Departamental de Rocha; va a ser el país que va a enviar una nota al Parlamento, pidiendo la pena de muerte para violadores y asesinos de niños", argumentó el edil del sector del ministro de Economía Danilo Astori.

En su exposición, Sacía aseguró que el Código Penal "debe cambiar de una vez por todas para los asesinos y violadores de niños, porque son niños. Ellos no hacen una cosa de estas con mayores de edad, conmigo por ejemplo, o con cualquiera acá".

Sacía confesó que si le hubiera pasado que mataran y violaran a su hija haría "justicia por mano propia". Desde su punto de vista "no es útil la castración química, porque eso es una inyección que se da cada tres meses y puede ser viable o no, y a veces falla", precisó. También opinó en contra de la cadena perpetua porque se le da desayuno, almuerzo y visitas íntimas a los reclusos.

Así fue que la Junta hizo suyo el planteo del edil. Sin embargo, ayer a pedido de la edila Mary Núñez, del Espacio 609, se reconsideró el asunto que salió negativo por 30 en 28 votos, por lo que se resolvió no dar el apoyo de la Junta.