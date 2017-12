Roban 7 millones de pesos en un feroz asalto a remesa

Qué día es hoy? 19 de diciembre. Anoten, hoy volvimos a nacer y tenemos una nueva fecha de cumpleaños". El diálogo se produjo entre los seis guardias que segundos antes custodiaban una millonaria remesa que fue rapiñada en un típico golpe comando. Fue el asalto más grande del año.

El robo tuvo lugar al mediodía de ayer, instantes antes de que el dinero fuera introducido en un blindado de la empresa Prosegur que estaba estacionado en el supermercado Devoto de camino Ariel y Molinos de Raffo, Sayago.

La banda se mostró organizada y desarrolló movimientos precisos que, al parecer, estaban bien estudiados. En cuarenta segundos se llevaron 7 millones de pesos. Los delincuentes hicieron más de treinta disparos y de casualidad no hubo que lamenmentar heridos. Utilizaron armas de grueso calibre, entre ellas un subfusil HK MP5, calibre 9 milímetros y varias pistolas calibre 45 y 9 milímetros.

Hasta anoche los delincuentes estaban sueltos y la Policía se encontraba estudiando varias pistas, entre ellas, un celular que perdió uno de los delincuentes durante el asalto.

Durante el año 2017 no se habían registrado asaltos a blindados de Prosegur. Los atracos más audaces habían producido hasta tres millones de pesos y habían afectado casas de cobranzas.

Filmados.

Las imágenes del servicio de video vigilancia son elocuentes. Los asaltantes llegan al lugar a bordo de dos camionetas. Se detienen a ambos lados de la cebra. En la otra senda está el blindado y el coche custodia.

De pronto, un hombre vestido de blanco y hablando por teléfono atraviesa la cebra. Lleva una bolsa en su mano izquierda. En eso, sale el guardia con la remesa (una valija de color negro) y de inmediato aparecen seis hombres armados desde los dos vehículos y el hombre de blanco saca un arma de puño. Todos disparan hacia los guardias. Tienen armas cortas y largas. Los guardias se defienden y huyen.

El que lleva el dinero corre unos metros pero es detenido. Uno de los asaltantes le quita la valija y sale corriendo hacia el vehículo estacionado. Las balas destrozan vidrieras y alcanzan varias veces al blindado.

De inmediato los asaltantes se dieron a la fuga. Más tarde la Policía encontró uno de los vehículos utilizados incendiados a varias cuadras del lugar.

Testigos dijeron a la Policía que los delincuentes abandonaron los vehículos con los que cometieron el asalto y huyeron en una camioneta Ford Ranger.

Testimonio.

Mercedes asegura que vivió una mezcla de "miedo y pánico". Estaba haciendo compras en el momento del asalto. En las redes sociales, definió el terrible momento como "una de las peores situaciones" de su vida.

"Tenía el auto parado a tres lugares del camión de Prosegur. Salí de Devoto y entré a Sodimac. Cuando fui a salir era un caos. Gente corriendo, gritando! No salgan, se están tiroteando!", narró la mujer.

En medio del drama, Mercedes reconoció a un guardia de Sodimac que se esforzó en llevar un poco de tranquilidad a los clientes, en particular a los que estaban más nerviosos.

"Los empleados de Sodimac, los clientes de Devoto, todos corriendo y gritando. Al rato un empleado dijo se fueron. En el mismo momento, escuchó el radio del guardia que decía sospechosos en ferretería. Salí y aquello era un caos. La Policía no había llegado. El estacionamiento lleno de guardias de Prosegur. El pánico era espantoso. Corrí hacia el auto y me metí adentro. Encendí el auto y de los nervios se me apagó. Cuando logré llegar a la calle recién llegaba un patrullero. Fue terrible", escribió Mercedes.

Seguridad.

En la tarde de ayer la empresa Prosegur emitió un comunicado en el que "lamenta profundamente" el incidente y asegura que se cumplieron todos los protocolos de seguridad estipulados para estos casos "establecidos por la normativa vigente".

"Los guardias de la empresa realizaron una contención limitada de la situación priorizando las vidas humanas por sobre los daños materiales", indicó

Además, la compañía informó que el blindado "recibió al menos 12 impactos de gran poder, que por el alto nivel de blindaje con que cuenta, no experimentó alteraciones que pudieran comprometer la vida de sus ocupantes".

"Nosotros cumplimos con lo que determina la norma sobre la dotación y preparación para el transporte de valores", indicó a El País Óscar Ronda, gerente general del Prosegur, quien además indicó que eran seis los trabajadores encargados de la operación.

"Lo más importante es que no hubo heridos. Fue una acción que sorprendió al personal en el momento en que salían con la remesa", dijo.

El gerente además aseguró que fue un modo de operar muy similar al ocurrido en el hipermercado Geant que tuvo lugar en los primeros días de diciembre del año 2016. En esa ocasión, los delincuentes se llevaron $ 18 millones y US$ 70.000 luego de emprender a tiros contra los guardias de seguridad del lugar.

Más robos a comercios; dos menores detenidos

Cuatro hombres armados ingresaron en la noche del lunes al Super Frigo ubicado en las calles Cardal y Abreu, en el barrio La Blanqueada. Mediante amenazas se llevaron 18.000 pesos y paquetes de cigarrillos. Uno de los empleados fue obligado a ir hacia la administración del negocio a punta de pistola: allí estaba otro funcionario, al que golpearon y obligaron a tirarse al piso. Abrieron la caja fuerte del negocio y revolvieron toda la oficina en busca de más dinero. En medio de la rapiña, los delincuentes golpearon en forma muy violenta a los dos trabajadores, que en ningún momento se resistieron. Este robo coincidió, como informó Subrayado, con la internación en el Inisa de dos menores de edad de 16 años, en calidad de presuntos autores de las recientes rapiñas a otros tres supermercados en menos de 24 horas.