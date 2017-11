"Como está redactado el acuerdo, parece que el sindicato fuera un grupo terrorista"

El secretario general del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), Óscar Andrade, dijo esta mañana que el acuerdo entre el gobierno y UPM para regular los piquetes y las ocupaciones durante la construcción de la nueva planta de la multinacional está redactada como si las organizaciones sindicales fueran "grupos terroristas".



En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Andrade reiteró sus quejas porque el Poder Ejecutivo se haya comprometido con la empresa finlandesa de forma bipartita: "Nosotros negociamos un acuerdo que tiene características generales, que establece que hay que trabajar de manera tripartita para los temas de salud y seguridad, formación profesional, garantizar alojamiento y transportes y para lograr prevenir conflictos".



En este sentido, recordó que algunos puntos que aparecen en el acuerdo bipartito ya habían sido rechazados por el Pit-Cnt.



"No sabemos qué quiere decir que se va a modificar la normativa para que los factores climáticos no afecten la producción. ¿Qué normativa es la que hay que modificar? ¿Por qué hay que relacionar salud laboral y seguridad industrial a la productividad y eficiencia de la empresa cuando esas políticas tienen como centro el cuidado de la vida? ¿Por qué acordaron de manera bipartita que el 75% (de mano de obra nacional) que la ley obliga a cada empresa que se instala en zona franca, en el caso de UPM se va a mirar globalmente?", se preguntó.

El dirigente sindical se refirió también a los dichos del presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, quienes valoraron el acuerdo alcanzado con UPM para la prevención de conflictos en la construcción de la planta de producción de pasta de celulosa.



"Si Vázquez y Murro quieren prevenir conflictos, tienen herramientas. En abril de 2016, el Parlamento votó una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo por unanimidad, para prohibir los despidos sin causa justificada, reglamentando un convenio internacional tripartito del año 1982", recordó.



En este sentido, manifestó que "una de las circunstancias más frecuentes de conflictividad es cuando hay despidos injustificados" y que lo que se debe prevenir es "la cantidad de incumplimientos patronales". "¿Quieren prevenir los conflictos? Trabajen sobre los incumplimientos patronales. Si uno mira la experiencia de la conflictividad en Montes del Plata, se dio cuando hubo despidos injustificados, con empresas que llegaron con contratos de trabajo que decían que los trabajadores no pueden estar afiliados a un sindicato, cuando hubo empresas que incumplieron toda la normativa de salud y seguridad, cuando hubo empresas que trabajaron evadiendo aportes a la seguridad social y no cumpliendo laudos", afirmó.



Andrade dijo que "de la forma en la que está redactado" el acuerdo con UPM, "parece que la organización sindical fuera un grupo terrorista cuyo objetivo es el conflicto".



RELACIONADAS Gobierno reformará la seguridad social para evitar "la quiebra" By EL PAIS Gobierno reformará la seguridad social para evitar "la quiebra" Gobierno reformará la seguridad social para evitar "la quiebra" By EL PAIS Gobierno reformará la seguridad social para evitar "la quiebra" Gobierno reformará la seguridad social para evitar "la quiebra" By EL PAIS Gobierno reformará la seguridad social para evitar "la quiebra" Gobierno reformará la seguridad social para evitar "la quiebra" By EL PAIS Gobierno reformará la seguridad social para evitar "la quiebra" Gobierno reformará la seguridad social para evitar "la quiebra" Gremio de AFE avisa que no condicionará paros a UPM By EL PAIS Gremio de AFE avisa que no condicionará paros a UPM Gremio de AFE avisa que no condicionará paros a UPM By EL PAIS Gremio de AFE avisa que no condicionará paros a UPM Gremio de AFE avisa que no condicionará paros a UPM By EL PAIS Gremio de AFE avisa que no condicionará paros a UPM Gremio de AFE avisa que no condicionará paros a UPM By EL PAIS Gremio de AFE avisa que no condicionará paros a UPM Gremio de AFE avisa que no condicionará paros a UPM Vázquez: “UPM aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones” By Alejandro Mendieta Vázquez: “UPM aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones” Vázquez: “UPM aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones” By Alejandro Mendieta Vázquez: “UPM aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones” Vázquez: “UPM aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones” By Alejandro Mendieta Vázquez: “UPM aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones” Vázquez: “UPM aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones” By Alejandro Mendieta Vázquez: “UPM aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones” Vázquez: “UPM aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones”

En este sentido también se pronunció Ricardo Cajigas, secretario general de la Unión Ferroviaria (UF).



Entrevistado por el programa Inicio de jornada de Radio Carve, el sindicalista manifestó que “el gobierno tiene el derecho y puede negociar lo que se le antoje, lo que no puede hacer es negociar los derechos de los trabajadores”.



Cajigas dijo que tiene la "sospecha" de que UPM espera que se establezca una "guardia gremial" para garantizar el transporte de la celulosa a pesar de los conflictos en los que pueda entrar el sindicato: "Eso nosotros no lo vamos a negociar. Que yo sepa, hasta ahora no hay una declaración de que el transporte de la celulosa es un servicio esencial".