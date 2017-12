Reconocen fallas y piden replantear el astorismo

El Frente Líber Seregni pasó la prueba del proyecto de ley de cincuentones y logró salir con una posición común a la interna de la coalición de izquierda, pero la falta de una estructura organizada sigue siendo su talón de Aquiles. Dirigentes astoristas entienden que se debe replantear el espacio político para fortalecerlo.

Si se pasa raya, este año fue intenso para el espacio político liderado por el ministro de Economía Danilo Astori. Se plantaron firme para que no se votara la ley de cincuentones tal como venía redactada por el Ejecutivo y evitaron un gasto de US$ 3.700 millones. Primero el Nuevo Espacio, después Asamblea Uruguay y por último Alianza Progresista dejaron en claro que no votarían el proyecto del presidente Tabaré Vázquez si no se bajaba el costo, algo que finalmente se consiguió.

Para el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) eso demuestra que "cuando hay situaciones extremas o complicadas, el Frente Líber Seregni actúa en forma coordinada y tiene vigencia". "Hay una situación flexible donde cada sector marca su perfil, pero por momentos actúa el FLS como FLS y eso no está mal", opinó.

Si bien hubo coordinación a la interna del astorismo por el proyecto de ley de cincuentones, ésta se hizo por el tema puntual. Hace meses que no se convocaba a ninguna reunión formal del Frente Líber Seregni que incluyera a dirigentes que no cumplen tareas de gobierno o legislativas, reconocieron a El País dirigentes astoristas.

El funcionamiento del Frente Líber Seregni es un tema que preocupa al propio ministro de Economía y líder del sector, Danilo Astori. Así lo transmitió en la última reunión del año de la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay, realizada el pasado sábado 9. Fuentes que participaron del encuentro, indicaron que se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el mecanismo político, más que nada en el interior del país.

"El talón de Aquiles del FLS es la organización. No funcionamos bien. Para mí es una muy buena idea política y tiene condiciones para interpretar a miles de frenteamplistas que expresan sus inquietudes a través de un espacio político independiente", dijo a El País el presidente de la Cámara de Diputados José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay).

La sintonía política en temas económicos y de inserción internacional está, pero el Frente Líber Seregni siempre aparece asociado a temas de gobierno. Si bien hay "sensibilidades" diferentes entre los sectores que integran el grupo, todos los consultados sostienen que el Frente Líber Seregni tiene una "conducción política clara" y lo que debe mejorar es su estructura orgánica.

El diputado y exintedente de Maldonado, Óscar de los Santos (Alianza Progresista) dijo a El País que "lo que no se ha logrado es que el FLS tenga una vida orgánica y que forme opinión con temas que no sean de economía o política exterior". En ese marco, el legislador es partidario de "replantear" el bloque.

"A veces el discurso y la práctica organizativa no coincide con lo que pensamos o cómo la gente nos percibe. Hay que reorientar el discurso y la práctica militante organizativa, capaz que embarrarnos un poco más, recorrer más el país", explicó De los Santos.

Por ejemplo, se suele asociar el astorismo a la clase media, pero para el exintendente "eso es relativo". "Cuando Astori se paró ante organismos internacionales para defender los recursos para el Plan de Emergencia se pensaba en los más necesitados", subrayó.

La candidatura de Astori y una posible "fisura" a la interna del FLS.

Todo el Frente Líber Seregni está expectante de la decisión que finalmente adopte el ministro de Economía Danilo Astori con respecto a su candidatura. Nadie se anima a preguntarle y muchos no quieren ni opinar sobre el tema que está en el aire desde hace meses, aunque el ministro se empeña en transmitir que está enfocado en su gestión. Recientemente, Astori admitió que en los primeros meses del 2018 tomará una resolución acerca de si se presenta o no como candidato.

Las consecuencias a la interna del espacio político que él lidera pueden ser diversas. "Si Astori es candidato posiblemente exista una fisura del Frente Líber Seregni", dijo el exintendente de Maldonado Óscar de los Santos en una entrevista con Brecha.

Consultado por El País sobre su planteo, De los Santos dijo que en su opinión Astori debe encabezar "un gran movimiento" con una pata fuerte en el Frente Líber Seregni, pero con otros aliados, para asegurar la gobernabilidad a un cuarto gobierno del Frente Amplio.

"Yo creo que Astori tiene un rol importante para liderar ese proceso y trasciende como lo hicieron viejos comunistas, socialistas y el propio (Líber) Seregni. Pero si lo que define ese proceso de reconstrucción del proyecto del FLS es la candidatura de Astori, lo que se puede estar generando es un problema de fisura hacia adentro del FLS y de la propia Alianza Progresista a la que pertenezco", señaló.

De los Santos insiste en que no es quién para decir si Astori se tiene o no que presentar como candidato, pero de optar por ese camino no sabe "si es la mejor contribución". "Puedo estar equivocado", acotó de todos modos.

"Es momento de renovar ideas y liderazgos dentro del Frente Amplio", opinó. Desde su punto de vista, hay margen dentro del oficialismo "para construir un proyecto de largo aliento" que trascienda las actuales figuras de la coalición.