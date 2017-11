Raúl Sendic defendió el subsidio: “Ese es mi único ingreso”

El exvicepresidente Raúl Sendic salió públicamente por primera vez a defender el subsidio equivalente a unos US$ 13.000 mensuales que cobra afirmando que le “corresponde” porque es el “único ingreso” que tiene desde que presentara renuncia en el mes de septiembre, según dijo al portal Ecos.



Sendic y algunos colaboradores de su lista 711 participaron este domingo de una recorrida por varios puntos del departamento de Canelones, en procura de mejorar su perfil ante los frenteamplistas.



A pedido suyo, la sucesora de Sendic Lucía Topolansky aprobó el pago del subsidio al renunciante contra la opinión de todos los partidos de la oposición que consideraban que debía haber una votación en el Senado para poder pagar el subsidio. Toplolansky entendió que no y que bastaba con una resolución administrativa y así procedió.



Según se informó en su momento, la vicepresidenta se valió en un informe jurídico que encargó a sus asesores y que determinó, con base en una ley, que a Sendic le correspondía el cobro del subsidio por un año, de manera automática y posterior a su renuncia.

No cobró aún.

“Es el único ingreso que tengo. Yo no me enriquecí en la política, no tengo campos ni estaciones de servicio, como se ha dicho”, apuntó Sendic en relación a la partida de dinero que recibirá una vez que el Tribunal de Cuentas lo ratifique, según consignó el portal Ecos.



El exvicepresidente argumentó que el tema se ha puesto a discusión solo porque se trata de él, ya que apenas un día después el Parlamento otorgó ese beneficio a dos diputados que renunciaron.



Uno de ellos es Gonzalo Mujica, disidente del Frente Amplio. “Pidió el subsidio y nadie se lo cuestionó, como tampoco se ha cuestionado cuando lo han solicitado en su momento la gran mayoría de los funcionarios que pasaron por el Estado”, afirmó.



Según la información de Ecos, Sendic dijo entender que el cobro de dicha prestación está, en su caso, ajustada a derecho. Hasta el momento, aclaró, no ha podido percibirla. Es que el trámite correspondiente aún no fue aprobado por parte del Tribunal de Cuentas.



El ex vicepresidente se mostró de acuerdo en la necesidad de rediscutir todo lo relacionado al otorgamiento de subsidios a los funcionarios públicos y parlamentarios que dejan sus funciones. Incluso coincidió con algunos planteos que proponen adecuarlo a un seguro de desempleo común.



“Sería justo que se igualara con lo que establece la seguridad social para el resto de los uruguayos”, indicó. “Lo que me parece es que yo no puedo ser la excepción. Debe regir para todo el sistema político”, declaró al portal.



Sendic participó en un acto de militantes en la Usina Cultural José Artigas, en la zona de Solymar, que tenía el objetivo de “dialogar sobre el presente y el futuro”. Estuvo a punto de suspenderse, dada la molestia que generó la presencia de periodistas en un evento que, para los adherentes que se congregaron en el local, debía ser reservado.



Desde su renuncia Sendic ha participado poco en actividades políticas públicas.