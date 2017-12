Buscan a dos rapiñeros que estaban presos y no volvieron de sus salidas transitorias

El Ministerio del Interior informó esta mañana que dos rapiñeros que estaban presos en la Unidad Nº 7 de Canelones no retornaron de su salida transitoria, como debían haberlo hecho ayer domingo, y por ese motivo la Justicia liberó orden de captura a nivel nacional.



Se trata de Julio Coirolo, un uruguayo de 33 años que estaba preso desde diciembre de 2015 tras cometer "un delito de rapiña impropia especialmente agravada en grado de tentativa con un delito continuado de hurto especialmente agravado en régimen de reiteración real". Tiene 11 antecedentes penales.



A Coirolo se le habían otorgado salidas transitorias semanales de 24 horas. Pero el sábado pasadas las 16 horas se reitró de la Unidad N° 7 y no volvió más.



El otro requerido es Jesús Vargas, un joven de 23 años y poseedor de un antecedente penal. Estaba preso desde julio de 2014 tras haber cometido un delito de rapiña especialmente agravada.



También contaba con salidas transitorias semanales de 24 horas: el sábado sobre las 11 de la mañana se retiró y no volvió.