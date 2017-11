Ranking: bajo conocimiento del inglés en Uruguay

La organización internacional Education First difundió otra edición de su ranking mundial sobre el nivel de competencia en el manejo del idioma inglés y detectó que es bajo en Uruguay, que se ubica 43 en un total de 80 países relevados. En relación a 2016 el país obtuvo una puntuación de 51,73 puntos un poco mejor que los 51,63 de l año pasado pero cayó del puesto 36 al 43 (inmediatamente por encima de México) porque otros estados mejoraron más rápidamente. Uruguay, con 51,73, está levemente por encima del promedio de América Latina que es de 51,47. El relevamiento se denomina English Proficiency Index. El de 2017 es el séptimo relevamiento. En el primer estudio en el que Uruguay fue analizado (en 2012) se ubicó 26 en el ranking, luego cayó en 2013 al 29, al 40 en 2014, al 44 en 2015, luego mejoró al 36 en 2016 y ahora volvió a declinar. En todos los años, Uruguay fue clasificado en el nivel "bajo". En promedio las mujeres uruguayas consiguen un dominio del inglés mejor que el que logran los hombres (52,03 puntos frente a 51,31 en la población masculina).

Brasil se ubicó un poco por encima en el lugar 41 aunque con un nivel igualmente bajo. De hecho, Argentina es el único país de América del Sur relevado que presenta un nivel moderado y está en el lugar 25 a nivel mundial. Es el país con mayor conocimiento de inglés de América Latina En el resto de los países sudamericanos el nivel es bajo, o no hay datos (como ocurre con Paraguay y Bolivia) o es muy bajo como pasa en Venezuela.

La investigación se realizó con el relevamiento del nivel de inglés de un millón de personas (48% mujeres, 52% hombres). El estudio abarcó a 80 países: 27 europeos, 20 asiáticos, 15 latinoamericanos, 9 africanos y 9 de Medio Oriente. La edad promedio de los examinados fue de 26 años. El 89% tenía menos de 40 años.

Education First reconoce algunos avances en la enseñanza de inglés en Uruguay. "Desde 2012, profesores de Argentina, Reino Unido, Filipinas y otros países impartieron lecciones de inglés a distancia a estudiantes uruguayos de Cuarto, Quinto y Sexto curso de 20 escuelas distintas. En 2016, se impartieron clases de inglés a distancia a unos 87 000 estudiantes de Primaria. Una evaluación interna realizada en 2015 demostró que el 66 % de los escolares de Sexto que se beneficiaron de los cursos de inglés gracias al Plan Ceibal consiguieron un nivel A2 en vocabulario, gramática y lectura, mientras que el 40 % alcanzó el nivel A2 en comprensión oral, siendo ambas cifras significativamente superiores a los resultados obtenidos por los escolares que no formaron parte del programa", destaca Education First en los comentarios que acompañan el estudio.

Education First (que se puede traducir como Educación Primero) también destaca que en 2009, Uruguay se transformó en el primer país del mundo que le dio a cada escolar y a cada maestro una computadora a través del Plan Ceibal, sumando más de 400.000 aparatos entregados en menos de 2 años. Destaca que el Plan Ceibal también conectó a casi todas las escuelas a Internet, lo que permitió a los maestros sopesar las ventajas de los productos digitales para el aprendizaje. Para conectar a los escolares uruguayos con maestros extranjeros de inglés, el gobierno uruguayo ha utilizado las videoconferencias en escuelas de todo el país, recuerda. El proyecto, denominado Ceibal en Inglés, ha establecido conexiones remotas entre maestros de inglés, fundamentalmente filipinos, con más del 90% de las escuelas primarias en Uruguay, menciona English First.

"La media de la puntuación de los niveles de aptitud de Latinoamérica se sitúa ahora solo dos puntos por debajo de la de Asia, aunque el dominio del inglés esté repartido de manera muy distinta dentro de cada una de estas regiones", agrega.