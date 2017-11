Quitan por error campaña autorizada

Por dos días la estatua Greetingman (el coreano) ubicada en la rambla del Buceo lució zapatos como parte de una campaña de concientización, pero tras la denuncia de varios vecinos y pensando que se trataba de una vandalización, la intervención fue retirada por la IMM, a pesar de haber contado con su permiso.

La iniciativa formaba parte de una campaña impulsada por Alfonsina Almandoz, creadora del blog Cande Down Side Up, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la inclusión en el mes del síndrome de Down.

La campaña, además de contar con la autorización de la comuna, tenía la aprobación de la Embajada de Corea.

"Desde la embajada la autorización fue instantánea: les interesó mucho que utilizáramos al coreano para colaborar en una buena causa como es la inclusión. Y por parte de la Intendencia también nos habilitaron enseguida: hablamos con prácticamente todas las divisiones, como Cultura y Espacios Públicos, para evitar que sucedieran problemas o malos entendidos", contó Almandoz. Incluso el guardapaques de la zona también estaba enterado.

A pesar de ello, un día antes de que terminara la campaña —que finaliza hoy— una cuadrilla de la IMM retiró los vinilos de la estatua. "Ayer a la mañana, a primera hora, una empresa subcontratada por la Intendencia —seguramente porque no tenía conocimiento de que eso estaba autorizado— retiró el ploteado pensando que se trataba de una vandalización. Seguramente haya sido en respuesta de varios reclamos de vecinos que pensaron que se estaba vandalizando una obra que desde su colocación —hace 5 años— nunca había sido alterada", indicó la mujer. Y se preguntó: "¿Qué vándalo gasta la plata que costaron esos vinilos? Era una cosa pensada, y habíamos tenido cuidado en el material que utilizamos".

Según contó, previendo que podía haber vecinos que se quejaran de la intervención por no contar con la información necesaria, dejaron dos placas pegadas en donde se podía ver el link de la campaña y la frase #EnTusZapatos. "Seguramente los vecinos que denunciaron no se acercaron a la estatua", anotó.

Narró asimismo que el sábado, cuando estaban colocando los vinilos, hubo muchos vecinos que se acercaron enojados preguntando qué era lo que estaban haciendo. "Enseguida que les contábamos el objetivo entendían perfectamente y nos decían que le diéramos para adelante", dijo.

La intervención.

La intervención en el coreano se realizó junto con alumnos de la escuela de diseño Integra de Pablo Giménez y los materiales fueron donados. "Fue un trabajo que llevó tiempo y dinero, ya que buscamos justamente no perjudicar la estatua en lo más mínimo. Que fueran vinilos que pudiéramos retirarlos sin que dejaran ningún tipo de residuos, que a su vez no se afectara la pintura que está sobre el coreano y que durara en caso de que lloviera", contó Almandoz.

Luego que fue quitado, la IMM pidió disculpas por el error. "Habíamos pensado en volver a hacerlo pero al fin y al cabo el actor más importante no es el coreano, sino que lo más importante para nosotros es el mensaje que queremos trasmitir y lograr que mañana (por hoy) toda la gente salga con un zapato cambiado como una forma de ponerse en el lugar o en los zapatos de las personas con síndrome de Down", contó.

En cuanto al mal entendido, más allá de la tristeza, Almandoz se mostró comprensiva.

"Estas son vicisitudes que pasan cuando hay mala comunicación y nada más. La cosa es aprender para el día de mañana. Además, la Intendencia es muy grande y hay que ponerse en los zapatos de ellos también y saber que esos errores pueden pasar", sostuvo. "Uno tampoco puede pretender que las cosas salgan siempre bien", opinó.

La campaña.

La idea de la campaña es que en la jornada de hoy las personas salgan a la calle con zapatos de distinto par. "El objetivo es concientizar sobre lo que es el real concepto de la inclusión: un gesto de empatía, de ponerme en el lugar del otro", dijo Almadoz.

"La inclusión no es solamente laboral o educacional, sino que es algo que pueden hacer todas las personas todos los días en la calle o donde sea. Es darle la oportunidad al otro de ser quien está destinado a ser y no trancar y decir ellos no pueden hacer tal cosa", concluyó.