Si quieren hacer campaña los ministros deberán renunciar

Desde que retornó la democracia en 1985, el gabinete ministerial de Tabaré Vázquez de este mandato ha sido el que menos modificaciones sufrió. Casi todas ellas han sido por decisiones de los propios jerarcas salientes. En el primer mandato del Frente Amplio (2005-2010) el líder de la izquierda definió una serie de cambios en la mitad del período. Esto generó especulaciones sobre que en este gobierno Vázquez aplicase la misma práctica, para darle renovación a su equipo. Sin embargo esto no ocurrió. El mandatario lo dejó en claro en una entrevista que concedió a El País en febrero de este año. "Armé este equipo ya desde la transición y la verdad que se ha ido ensamblando y trabaja muy bien como equipo. Y equipo que trabaja bien —como dice el maestro Tabárez— no se cambia", dijo el presidente en la entrevista. Pero esto no fue motivo para que el equipo de trabajo no haya sufrido cambios. Incluso seguirá cambiando en el próximo año. Esto porque Vázquez ya decidió que los integrantes del gabinete que quieran estar en campaña electoral deberán abandonar su cargo. Así se los planteará en las próximas semanas.

"Tengo algunas ideas en cuanto a cómo encarar estas nueva etapa, que no implica de mi parte instrumentar modificaciones a la constitución del gabine- te nacional", dijo y remarcó en la idea "de mi parte". Dijo que con la campaña electoral "se abre una nueva etapa política que hace al gobierno nacional". Vázquez entiende que no es compatible la tarea a nivel ministerial con la electoral. Uno de los que pasará posiblemente a la arena electoral será el ministro Danilo Astori, comentaron a El País tres fuentes del Frente Amplio.