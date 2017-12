Quian: “Queremos sacar el corralito"

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jorge Quian, dijo hoy que se pretende "sacar el corralito", pero aclaró que "si lo sacamos ahora, la intermediación lucrativa en lugar de ser en febrero será todo el año".



El MSP resolvió suspender la apertura del corralito para el próximo año y anunció que los usuarios que pretendan cambiar de prestador de salud deberán solicitarlo por carta a la Junta Nacional de Salud (Junasa) quien lo autorizará por motivos fundados. Esto es, ya no se podrá dar el libre cambio sin argumento.



Esto ocurrió luego de que este año se detectara una megaestafa contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por afiliaciones truchas al Banco de Previsión Social (BPS) y a mutualistas por alrededor de US$ 4 millones por la que fueron procesadas alrededor de 60 personas que estaban involucradas en las maniobras, el gobierno decidió que en 2018 no se abrirá el corralito mutual.



Quian habló esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve sobre los cambios al corralito mutual y dijo que la suspensión es a raíz de que “estábamos convencidos de que la intermediación lucrativa este año se iba a volver a dar muy fuerte” y se trató de “evitar el enorme problema que tuvimos el año pasado”.



“Los uruguayos no nos merecíamos que estafen a la gente más inocente”, sostuvo.



"El 3,7% de la gente que se podía cambiar de mutualista se cambió el año pasado", añadió el jerarca.



“Es una sustracción del derecho de la ciudadanía"

Las mutualistas y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) manifestaron su desconcierto ante el anuncio del gobierno.



Luis Gonzalez Machado, médico y representantes de mutualistas en la Junta Nacional de la Salud (Junasa), dijo esta mañana a radio Carve que hoy lunes habrá sesión del Consejo Directivo de la Cámara y allí se va a conversar sobre el tema y evaluarán posibles medidas.



“Es un retroceso clave en cuanto que se sustrae un derecho de la ciudadanía y aquí el problema no son las instituciones, son los ciudadanos”, señaló a título personal González Machado.



“Es una sustracción del derecho de la ciudadanía, un retroceso y además se ha hecho sin las formalidades del caso”, agregó. Y dijo que "si el BPS no puede controlar esto nos parece que no hay voluntad o hay problemas de capacidad"



El SMU está analizando presentar un recurso, ya que roponen que la medida del MSP sea por ley y no decreto.