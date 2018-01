En Punta del Este y zonas cercanas se profundiza desabastecimiento de naftas

En Punta de Este y zonas aledañas con el correr de las horas se profundiza el desabastecimiento de combustibles.



En la estación Ancap de la Parada 2 no quedan combustibles. Los dos pisteros, mientras toman algunos mates, advierten a los conductores del faltante del combustible. “Regrese a las 20:00 que para esa hora esperamos el camión desde La Tablada”, responden una y otra vez amablemente.



En otras estaciones de la zona el panorama es similar. Y en otras se aplica una ración de 500 pesos por vehículo.



El inminente aumento del precio de los combustibles, que en el caso de la nafta súper será del 9,8%, disparó la demanda por parte de los automovilistas uruguayos.



“La demanda es muy fuerte. Los uruguayos que se enteraron del aumento y como hacia tiempo no ocurría, volvieron a cargar. Es mucho el aumento. Algunos argentinos que se quejan del precio de los combustibles también se enteraron por algún amigo. Esto generó una demanda que casi nos deja sin combustible. En nuestro caso hoy vino el camión y repuso. No sé que pasará mañana”, dijo a El País un pistero de una estación de servicio de la península.



Nicolás Pascaretta, vocero de las estaciones de servicios de Maldonado, explicó a El País que el problema se registra en el mecanismo que emplea Ancap para cargar el combustible en la planta de La Tablada.



“La Tablada trabaja de lunes a jueves de 06:00 a 15:30. Los viernes de 06:30 a 17:00. Es el mismo horario de hace veinte años. En todos estos años se duplicó o cuadriplicó la cantidad de vehículos, pasó lo mismo con la venta de combustible y con la llegada de turistas. No se puede esperar otra cosa”, explicó Pascaretta.



“Encima el sábado La Tablada abrió en horario especial y trabajaron cuatro horas. ¡Cuatro horas el sábado 30! Algunos pudieron cargar. Otros no. Casi cuatro días sin abastecer de combustible”; agregó. “¿Qué se podía esperar si el estado salió días antes a anunciar el aumento de combustible?", dijo.



De forma paralela, las estaciones de servicio del departamento no aceptarán más el pago con tarjetas Visa y OCA a partir de la próxima jornada en protesta por los aranceles percibidos por las instituciones bancarias.