Proyecto de cincuentones tendrá votos colorados y nacionalistas

Con la confirmación de que habrá votos colorados y nacionalistas al proyecto, además de los del Frente Amplio, comenzó en el plenario de Diputados el debate por la iniciativa que modifica el régimen jubilatorio para los llamados cincuentones.



El primer orador fue Alejandro Sánchez (MPP) que sostuvo que “es la mejor solución posible que se podía dar dada la situación del país. Muchas veces lo perfecto es enemigo de lo posible. Cuando hablamos de derechos, los derechos tienen costos”.



Destacó que por negociación en la bancada oficialista se incorporarán a esta solución los cincuentones que ya se han jubilado. En este sentido esos ya jubilados que fueron obligados a pasarse al nuevo régimen de AFAP hace 21 años, tendrán un 20% de aumento en sus pasividades.



Explicó que se acordó una baja de las comisiones que cobran las administradoras privadas que en casi todos los casos un 50% de lo que perciben, lo que se incorporó en la negociación. Dijo que la propuesta “tiene sustentabilidad a largo plazo”.



Al contrario de lo que sostiene Sánchez, el nacionalista Jaime Trobo dijo que esta ley “no beneficia” a los cincuentones, sino que “es una solución política para saldar las cuentas internas” en el Frente.



Trobo recordó que el Partido Nacional propuso una solución al problema ya en 2014, que establecía algo que ahora se quitó: que los futuros jubilados puedan optar por el régimen (mixto o BPS) al momento de jubilarse. Esto también formaba parte del proyecto original del Poder Ejecutivo pero fue retirado en la negociación interna en el Frente.



“Se pinta esta solución como la mejor, pero nosotros decimos que no lo es. La mejor solución legislativa es que opten cuando decidan jubilarse sobre los dos regímenes”, subrayó. Este proyecto es igual al que Astori se oponía. Es una solución gatopardista: cambiar todo para que no cambie nada”, agregó.



Luego, el diputado colorado Conrado Rodríguez sostuvo que los trabajadores “no tienen libertad” con esta ley porque no podrán elegir el régimen por el cual jubilarse en el momento de hacerlo.