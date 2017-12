Prisión preventiva para el autor del femicidio en Dolores; feministas marchan mañana

La jueza Gabriela Tuberosa dictaminó 90 días de prisión preventiva para el autor del femicidio de María Noel Bourdín, la mujer que en la madrugada del sábado fue sacada por la fuerza de un pub en Dolores y asesinada de un disparo en la vía pública, informó Agesor y confirmó El País.



El hombre de 62 años, de iniciales M.A.M.O., fue imputado de un delito de homicidio especialmente agravado en calidad de femicidio, por lo que puede recibir una pena de hasta 30 años de cárcel.



La jueza Tuberosa consideró la evidencia de la investigación liderada por la fiscal Adriana Sampayo, donde quedó probada la relación sentimental entre el hombre y la mujer y resolvió aplicar por primera vez en Soriano la Ley de Femicidio. El hombre borró los datos de su teléfono celular, pero igualmente pudo comprobarse el vínculo.



Ayer, varios vecinos y familiares de la joven, siguieron de cerca el caso en las afueras del juzgado y con gritos de “asesino e hijo de p..” esperaron la llegada del autor del crimen, que ingresó con el rostro cubierto.



Se trata del femicidio número 33 según datos aportados por la Coordinadora de Feminismos, si bien hay tres casos aún sin resolver y un cuarto que se trata del asesinato de una testigo bajo protección policial.

RELACIONADAS Un hombre asesinó de disparo a una mujer en pub de Dolores By EL PAIS Un hombre asesinó de disparo a una mujer en pub de Dolores Un hombre asesinó de disparo a una mujer en pub de Dolores

Marcha

La Coordinadora de Feminismos del Uruguay convocó a una manifestación por la muerte de Bourdín para mañana a las 19:30 horas en la Plaza Cagancha, Montevideo.

La víctima se encontraba en el local Luna Pub de Dolores cuando M.A.M.O., con quien mantenía una relación, ingresó al lugar y la retiró por la fuerza. Una vez fuera, según la información extraoficial, le exigió que le mostrara el celular y cuando la mujer bajó la cabeza, el individuo le disparó con un revolver calibre 38 en la frente.



La víctima, madre de una niña de 7 años y una adolescente de 14, dependía económicamente del individuo, que vivía en Mercedes. La defensa del femicida solicitó medidas sustitutivas a la prisión pero el planteo fue denegado.

"Lamentable"

La directora de la división Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, que hoy capacita a funcionarios policiales y del poder Judicial de Río Negro sobre el uso de tobilleras, calificó el hecho como “lamentable” y reflexionó acerca de la falta de compromiso de la sociedad en estos temas.



“Es lamentable por varias razones. Siempre decimos que la responsabilidad principal es del femicida, pero como sociedad debemos tener un poco más de compromiso. Tenemos que dejar de lado aquello de que son problemas de parejas y meternos cuando vemos que están maltratando a alguien”, indicó Zabaleta.



“Lo que sucedió, de sacar de un lugar público a una persona y que nadie intercediera, nos está diciendo algo como sociedad. Tenemos naturalizada la violencia en la pareja. Es común que uno empuje al otro, te saque de un brazo y que de pronto los que están ahí no se quieran meter porque al otro día van a reconciliarse. No importa, el tema es que al menos hoy, yo hice algo para que esa mujer no termine asesinada”, reflexionó la directora de Políticas de Género.



El hecho de que la utilización de tobilleras se incrementó por cinco en los últimos cuatros años se explica en la confianza que existe en el sistema, consideró Zabaleta.



“Ha aumentado la confianza en esta herramienta que al principio fue muy cuestionada, pero con el correr del tiempo y en virtud de que más de 2.800 personas han sido monitoreadas desde 2013, con el 100% de efectividad, ha ayudado. También influyó la no existencia de otros dispositivos intermedios, que hace que haya un alto número de prórrogas. Esto quiere decir que, si una medida terminaba tal fecha, como el riesgo no ha descendido, la justicia dispone la prórroga” informó.