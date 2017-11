Están en prisión los peruanos que estafaron por US$ 40 mil a clientes del Banco República

El fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez confirmó este jueves a El País que la pareja de peruanos que estafaron por miles de dólares a clientes del Banco República fueron enviados a prisión por reiteradas estafas.



La pareja realizó la maniobra de phishing a través de las cuentas de internet del Banco República (e-BROU) y lograron extraer alrededor de US$ 40.000 a damnificados.



La pareja llegó hace una semana a Uruguay y pensaban irse la pasada jornada del país, cuando fueron detenidos.



El representante del Ministerio Público dijo a El País que, desde Perú, esta pareja accedió a cuentas en el Banco República, luego se hacían pasar por el titular de la cuenta y libraban una transferencia telefónica al exterior.



Según el fiscal, al tener la orden del supuesto titular de la cuenta, el banco enviaba un código de la transferencia a un mensaje de texto de un celular. Agregó que los delincuentes habían colocado el número de su celular en la transferencia y cuando recibían el código, efectivizaban el giro.



“Hasta el momento la estafa alcanza los US$ 40.000. Los damnificados son tres”, dijo el fiscal Rodríguez a El País.



El fiscal dijo que aún no se sabe cómo la pareja de peruanos ingresaba en el sistema informático del Banco República y cómo obtuvieron las cuentas. “Lograron vulnerar la seguridad bancaria”, dijo.



Desde el área de prensa del Banco República se aclaró a El País que no se vulneró la seguridad de la página oficial, sino que los autores de la maniobra se hicieron con los datos de los clientes, utilizando una maniobra de phishing, que consiste en adquirir información de las cuentas de los damnificados, generalmente a través de mails haciéndose pasar por correos institucionales de los organismos.



El caso es investigado por personal del Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.



*La versión original de esta nota fue modificada. Por error se publicó que la estafa había consistido en un hackeo a la seguridad de e-BROU. A los involucrados las disculpas del caso.