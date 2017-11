Primaria hará inspección para saber cómo actuó cada colegio ante denuncia de abuso

El consejero de Primaria, Pablo Caggiani, habló esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve sobre la denuncia de abuso hacia un menor contra el profesor de música Guillermo Freijido, que fue apartado de la Escuela y Liceo Elbio Fernández, dado de licencia del Alemán y destituido del Crandon.



Freijido, además trabajaba para el programa de televisión MasterClass de canal 12, del que también fue desvinculado.



Caggiani detalló esta mañana que la denuncia contra Freijido "proviene en primera instancia de un proceso que hizo una familia hace unos tres o cuatro años y en este caso de una familia concreta que denuncia una situación que no es la escuela".



Caggiani dijo que "Primaria no tenía antecedentes de esta situación dada con el docente de música" porque "los colegios privados contratan a quien quieren contratar".



Y explicó que lo que sí se hace desde Primaria es una reunión de orientación, así como el seguimiento para asegurarse de que se cumpla con el programa, el seguimiento de que existan condiciones edilicias y de salubridad: "Lo otro que existe es un mapa de ruta para situaciones de violencia y abuso que es no es solo de Primaria, sino del Inau y de todas las matrices de políticas públicas que indica los pasos a seguir en casos de que existan situaciones que parezcan sospechosas", sostuvo.



El consejero señaló que como "el caso está en la órbita de la Justicia", lo que se hace desde Primaria es pedir a Inspección de Educación Privada un informe acerca de cómo actuó cada uno de los colegios, fundamentalmente para poder establecer si se siguieron los pasos que están previstos en el mapa de ruta".



Caggiani dijo que es "relevante" el hecho de que "esto que es un episodio bastante amargo para cualquiera que esté en la educación, es una constante de los últimos años de aumento de las denuncias de abuso y violencia (...) Esto tiene que ver no con que existan más episodios, sino con que el mundo adulto y los niños están tomando mayor conciencia de que tienen ciertos derechos y que no hay nadie que tenga la facultad de vulnerarlos".



Señaló que en la sociedad hoy hay unas 3.000 denuncias por año de abuso o situaciones de violencia que involucran a niños y adolescentes de 0 a 18 años. En el caso de la educación, de la que no reveló cifras, lo que hace Primaria es tener una primera precaución de que exige el certificado de buena conducta puede dar clase. "Si alguien resulta procesado siendo docente es automáticamente separado del cargo. Lo que sucede es que en el caso de la educación privada los límites son menos estrictos (...) el colegio puede contratar a quien quiera y lo que tiene que tener es una directora a cargo, tiene que tener maestros estipulados, tiene que seguir el programa, pero en Primaria respeta la autonomía del colegio privado en tanto empresa que hace una propuesta educativa".



"No está establecido que para poder trabajar en educación privada haya que tener certificado de buena conducta y sí en la educación pública", concluyó.



Según supo El País, además de impartir clases en el Crandon, el Elbio Fernández y ser coach y jurado del programa de TV, el denunciado es docente del Edu School y del Colegio Alemán. De acuerdo al sitio web de esta última institución educativa, es director de coro desde 2010. Padres de alumnos de Primaria aseguraron a El País que el tema es investigado por las autoridades de la institución.



En tanto, el director del Crandon, Carlos Varela, se excusó al ser consultado por El País para que explicara la decisión de despedir al docente.



Una funcionaria de esta misma institución dijo a El País que el músico "había tenido una denuncia por acoso sexual a menores hace unos años. Lo que sucedió en ese entonces fue que no se pudo comprobar y no pasó nada".



El País intentó ayer comunicarse telefónicamente con Freijido, lo cual no fue posible. En la tarde, cuando las denuncias en su contra se habían viralizado en las redes, dio de baja su perfil de Facebook y también bloqueó su cuenta de Twitter, que antes era pública.

