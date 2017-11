Presidente choca con la oposición por "agenda"

El presidente Tabaré Vázquez inauguró ayer un ciclo de entrevistas del Frente Amplio con una defensa firme de su gestión y cuestionamientos a la oposición por la falta de agenda política.

La entrevista fue trasmitida en el canal de Facebook del oficialismo en el nuevo programa llamado "Transformaciones". Vázquez le habló a los frenteamplistas y remarcó como positiva la gestión iniciada en el 2005. Pero también aludió a la oposición como "los críticos de siempre".

Pero estas no fueron las únicas objeciones de Vázquez a la oposición. Ayer en la tarde, en la inauguración del programa "Uruguay Transforma" en el Palacio Legislativo, el presidente apuntó contra los discursos de los dirigentes blancos y colorados que fustigan al gobierno por no tener agenda.

"No somos infalibles, pero tampoco somos erráticos ni vendedores de humo", dijo. Si bien inmediatamente se preocupó de aclarar que su mensaje no estaba dirigido a nadie en particular, en el entorno del mandatario interpretaron su declaración como una crítica a la oposición.

En la entrevista con el Frente, Vázquez aprovechó para responderle al senador nacionalista Luis Lacalle Pou, quien habló de falta de agenda de parte del gobierno. Mientras describía las políticas que se aplicaron en educación, Vázquez señaló: "¡Vaya si tenemos agenda y la mostramos! Otras agendas yo no he visto".

En el marco de sus explicaciones sobre las prospecciones petroleras, y la importancia del "Uruguay natural", Vázquez dijo que si llegan turistas al país "es porque es seguro, pese a que algunos están desesperados por decir que es inseguro", en otra alusión a los partidos opositores. "Si fuera inseguro no vendrían los capitales, como vienen, y los turistas, como vienen", señaló el mandatario.

A su vez se refirió a los cuestionamiento recibidos por los anuncios de hallazgos de hidrocarburos. "El viernes pasado nos llegó el comunicado de los técnicos de la empresa, que estaba trabajando en Tambores, que los estudios demostraban la existencia de hidrocarburos. Qué hidrocarburos no se sabe, qué cantidad tampoco (...) Pero el gobierno trabajó con seriedad el tema, dimos el comunicado público porque este gobierno quiere trabajar con absoluta transparencia y sin esconder nada", aseguró Vázquez.

A las repercusiones que generó la noticia del posible hallazgo de hidrocarburos, Váz-quez calificó de "novelas" y "teleteatros". "Se dijo que habíamos hecho un anuncio espectacular: más sencillo que lo que hicimos imposible. Lo otro era no decir nada; lo que hicimos fue publicar el aviso que nos llegó de los técnicos correspondientes", reafirmó.

En todo momento, Vázquez defendió las administraciones del Frente Amplio. Aseguró que "se ha hecho crecer el país de manera ininterrumpida", por lo que negó que la marcha de la economía fuera consecuencia del "viento de cola", como se señala de parte de algunos dirigentes de la oposición.

"Venga el gobierno que venga, no se podrá dar marcha atrás con las reformas. Puede haber mucho recorte, pero será difícil una marcha atrás en la reforma de salud, en la reforma impositiva o la laboral", agregó.

El presidente dijo que en la enseñanza "hay problemas" en Secundaria, pero se está trabajando para disminuir la deserción. Con respecto a la salud, Vázquez dijo que "hay sectores públicos que están mejor que los privados". "Cuando el Frente llegó al gobierno había una diferencia abismal entre el sector público y privado de la salud (...) Hoy, hay sectores públicos de la salud que están mejor que los privados", aseguró.

En la entrevista no estuvo ausente la firma del acuerdo para la construcción de la segunda planta de UPM. "En el mundo de la producción y el trabajo hemos trabajado muy fuerte para la instalación de una tercera planta de celulosa, no porque nos guste, porque genera fuentes de trabajo", explicó el mandatario.

En la misma línea, habló de la importancia que le otorga al trabajo y contó sus inicios como empleado en su barrio natal, La Teja. "Uno de los temas que más me preocupó fue el mundo del trabajo, porque me di cuenta del valor que tiene para la dignidad de una persona y esta fue una de las grandes preocupaciones que tuve", comentó. Además remarcó que desde que asumió en el gobierno está "defendiendo a muer- te la negociación colectiva tripartita".

Mensaje interno. En determinado momento, Vázquez le habló a los frenteamplistas inclusive los desencantados. "El pueblo uruguayo a veces se enoja un poco con el Frente, quiere que las cosas vayan más rápido y lo entiendo", dijo.

FA lanza nueva comunicación

El presidente Tabaré Vázquez dio el puntapié inicial del nuevo ciclo de entrevistas del Frente Amplio denominado “Transformaciones”.

Las entrevistas que se trasmiten por el canal de Facebook (FATV) del oficialismo continuarán con otras figuras de gobierno y dirigentes de peso dentro de la coalición de izquierda.

La nueva forma de comunicar, que lleva adelante el presidente de la coalición Javier Miranda, apunta a realizar un repaso de la gestión del oficialismo durante los 12 años de gobierno.