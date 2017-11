Presidente del BROU: "No estamos cerrando sucursales en el interior"

El presidente del Banco República, Jorge Polgar, aseguró que la institución financiera estatal "no está cerrando sucursales en el interior" y afirmó que las medidas que se están realizando, resistidas por el sindicato bancario, "en nada van a repercutir" en el servicio a los clientes. Los cambios tampoco implican, agregó el jerarca, "que los clientes se tengan que trasladar a otra localidad" para acceder a los servicios del banco.



Polgar, que se reunió hoy con legisladores del Frente Amplio para explicar las medidas, dijo que la instancia fue una "muy buena oportunidad para derribar mitos". Cuando se dio a conocer la reestructura, en el partido de gobierno creció la desconfianza sobre la iniciativa.



El Partido Socialista y el sector Liga Federal, liderado por el diputado Darío Pérez, marcaron distancia de las decisiones tomadas por el Directorio del BROU y se quejaron de que las medidas se hayan tomado sin discutirlas con la fuerza política.



Además, el Consejo de Banca Oficial de AEBU calificó de "achique" a la política adoptada por el BROU y denunció privatizaciones en algunas áreas del banco. Como medida de lucha se han realizado "ocupaciones sorpresivas" en sucursales. Polgar aseguró que "el BROU no está privatizando absolutamente nada".



Ante la pregunta de que las explicaciones quizás no sean suficientes para resolver el conflicto sindical, Polgar afirmó que "nosotros tenemos la responsabilidad de oficiar como buen patrón. Tenemos un conflicto en trámite e hicimos una muy buena propuesta (al sindicato) que fue rechazada".



El jerarca estatal agregó que el plan de reestructura responde a un cambio de funcionamiento. "Así como tenemos sucursales donde no se necesitan gerentes (en el Interior), hay sucursales que por su cercanía nos permite reorganizarlas y fusionarlas en una sola sucursal". Este último ejemplo lo mencionó al ser consultado sobre la situación del local ubicado en el Mercado Modelo de Montevideo, que se mantiene ocupado por el sindicato bancario.