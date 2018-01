Presidente de Antel explica cambios en contratos que rigen desde el 1° de enero

Los usuarios de Antel comenzaron el 2018 expresando su malestar en redes sociales por los cambios que la empresa estatal aplicó en los contratos a partir de hoy lunes 1° de enero. Las modificaciones generaron dudas y para muchos son perjudiciales.



Así anunció la empresa en Twitter y la página para obtener mayor información sobre los cambios.

¡Ahora tus planes son mucho más convenientes! Usá tu crédito como quieras.

Navegá y hablá, descontando lo consumido de un único saldo en tu plan mensual.

Por más info de planes, visitá nuestra tienda: https://t.co/NbXOv3nyJp pic.twitter.com/U4mokJY48G — Antel (@AntelDeTodos) 1 de enero de 2018

La molestia de los clientes se hizo notar en las redes. Por ejemplo en Twitter @AntelDeTodos se convirtió en tendencia (TT), informó Subrayado.



El informativo de Canal 10 se contactó con el presidente del ente, Andrés Tolosa, quien explicó los cambios en los contratos.



El jerarca estatal reconoció que hubo "errores" en la comunicación de las novedades, tanto en los mensajes que algunos recibieron diciendo que ya no tenían saldo de datos, como en aquellos que pedían recargar dinero para poder continuar conectados a Internet. "Eso fue un error y lo vamos a corregir", afirmó.

Tolosa explicó que antes un contrato tenía una capacidad paga de datos determinada, por ejemplo 2, 3, 4 Gigas o más. Cuando sobraban minutos de llamadas y mensajes se podía cambiarlos por más Gigas y tener más capacidad de navegar. Esto ahora no es necesario.



Según Tolosa, ahora se puede utilizar el monto total del contrato de forma indistinta entre llamadas, mensajes y datos. No hay que optar entre las tres opciones. A medidas que se hacen llamadas, se envían mensajes o se navega, el costo de cada operación se descuenta del monto total del contrato.



Puso como ejemplo que si uno tiene un contrato de 1.000 pesos, se irá descontando de ese monto cada llamada, mensaje o consumo de datos. Tolosa destacó que si antes uno tenía en su contrato solo 2 Gigas, pero quería usar más datos tenía que recargar. Ahora no es necesario ya que el usuario usa tantos gigas como pueda dentro del contrato que ya pagó.



Además si hace menos llamadas tendrá más espacio para navegar y viceversa. La ventaja, agregó el jerarca, es que no hay que optar ni recargar nada. El consumo se distribuye como cada uno quiera dentro del monto establecido en su contrato.

Contratos con y sin límites y mensajes.

¿Qué ocurre en los contratos con límite y sin límite? En los primeros, si un cliente se pasa del monto, debe recargar para continuar utilizando el servicio.



En los segundos, si supera lo establecido, podrá seguir haciendo llamadas y navegando y pagará cada llamada o consumo de datos extra al mismo precio que en el contrato original.



El presidente de Antel destacó a Subrayado que "esto es un beneficio que antes no estaba" y recordó que el consumo extra fuera de contrato se pagaba más caro, mientras que ahora saldrá lo mismo.



Sobre los mensajes, Tolosa explicó que en realidad no hay límites porque son hasta 10.000 mensajes por mes en todos los contratos y nadie los utiliza todos. Aparte, dijo, cada vez se envían menos SMS.



Por eso, finalizó, el monto del contrato ahora se podrá utilizar de forma indistinta entre llamadas y consumo de datos.