Presidente de AEBU critica ocupación

Stéffano dijo a El País que las medidas se están tomando sin consultar al conjunto del consejo financiero de banca oficial y que eso se debe revertir. "Fue una decisión, como siempre, de la minoría mayor que no tomó en cuenta al resto de los compañeros para hacer las medidas que no fueron discutidas ni analizadas ni votadas en el consejo del sector. Para las decisiones cuando son de ocupación existe un consejo del sector que tiene que participar. La asamblea dijo que había que tomar medidas pero hay un consejo de sector y el consejo del sector no está enterado de lo que van a hacer", señaló el sindicalista. "Me preocupa y mucho sobre todo la imagen de AEBU. Estamos en un proceso de tratar de juntar el máximo posible de compañeros para buscar alternativas para la salida", agregó. El presidente de AEBU cree fundamental buscar una salida. "Si tenemos que parar lo vamos a hacer, no tenemos miedo. Pero siempre en consulta con todos los compañeros", consideró.

La situación planteada será analizada el próximo lunes en el Consejo Central de AEBU. Stéffano reconoció que "siempre ha estado tensa la interna, sobre todo en el sector público y ya hace años". El presidente del sindicato bancario reconoció que se enteró "por la prensa" de la ocupación de la casa central y de la sucursal 19 de Junio. Y consideró que hay aspectos de la reestructura que "no hay más remedio" que aceptar y que el Directorio del BROU tiene que tratar de comunicar mejor las transformaciones que impulsa.

El banco pidió en un comunicado "disculpas" a sus clientes por las molestias ocasionadas.

Un sector de AEBU rechaza de plano el cierre y fusión de las oficinas del BROU que el Directorio impulsa, en el entendido de que ya no se justifica una red física tan extendida. El sector más combativo analiza nuevas ocupaciones.

El lunes habrá otra negociación en el Ministerio de Trabajo. El gobierno ya ha dado señales de que no dará marcha atrás en la reestructura del banco estatal.