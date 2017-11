"Presencia de hidrocarburos aporta datos que son muy esperanzadores"

El Intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que la confirmación de la presencia de hidrocarburos en Paysandú aporta datos que "son muy esperanzadores", aunque ahora viene "un proceso largo".



En declaraciones a Radio Monte Carlo, el expresidente de Ancap (2005-2008) y exministro de Industria, Energía y Minería (2008-2009) recordó que bajo su gestión en Ancap se retomó en 2006 la búsqueda de petróleo: "Recuerdo que le decía a la ciudadanía que los uruguayos tenemos derecho a sacarnos la duda de si tenemos o no petróleo".

Destacó que la "expectativa es grande" y que bajo su mandato en Ancap "decía que hasta que no se perfora y se llega al petróleo, no se sabe si hay ni si lo que hay es extraíble, porque puede pasar que no haya presión, que no salga o que la cantidad sea muy poca, para lo cual hay que hacer una serie de investigaciones".



El intendente explicó que en el caso de los trabajos realizados en Cerro Padilla, la empresa Schuepbach Energy Uruguay utilizó el "sistema indirecto", que "permite tener indicaciones de que lo que hay es crudo y descartar que lo que haya no sea agua. Cuando hay agua hay conductividad, si hay petróleo, no hay conductividad.Los análisis indirectos dieron favorables, la potencialidad de concretar esto es muy grande pero falta llegar concretamente con un caño al pozo, ver la presión y condiciones que tiene el hidrocarburo y después ponderarlo".

Aclaró que "si es un pozo chico, que uno invierte US$ 50 millones en hacerlo y después extrae US$ 30 millones, no conviene". En este sentido, señaló que "en el mundo hay desde yacimientos que producen 8 millones de barriles por día, que son gigantescos, hasta los que sacan 100 o 200 barriles por día. Hay que evaluar técnica y económicamente si conviene".



Martínez destacó que el yacimiento encontrado en Paysandú "queda a menos de 500 metros de profundidad, debajo de la capa de agua, por lo que "no requeriría de tecnologías complejas y caras como el fracking, este es un yacimiento convencional, es de los que se agujerea y se extrae". En este sentido, recordó que "el gobierno uruguayo ha dicho con muy buen tino que no va a aplicar el frackin