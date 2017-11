Preocupa al Frente costo político de plan del BROU

El sindicato de bancarios denuncia una privatización lisa y llana del Banco República (BROU). Mientras tanto, en el Frente Amplio crece la desconfianza sobre el plan de reestructura que adjudican al presidente de la entidad, Jorge Polgar.

Las diferencias pasan por la reestructura en las áreas de atención al cliente que implementó el BROU, que prevé la fusión de cuatro oficinas en Montevideo y el cierre parcial (abrirán tres días a la semana) de cinco locales del interior.

El sindicato entiende esto como "un achique" del banco y una opinión similar tiene la Liga Federal, sector que encabeza el diputado Darío Pérez. El tema fue presentado ayer en la Mesa Política por el delegado de ese grupo político José Antonio Maldonado.

En la sesión de ayer, una dirigente de base del departamento de Maldonado manifestó preocupación por las decisiones del Directorio del banco estatal. La delegada planteó la disconformidad de la Mesa Política departamental y el presidente de la coalición Javier Miranda pidió que lo oficializara por escrito.

En tanto, el representante de la Liga Federal anunció que el 14 de este mes, el diputado Pérez presentará un documento con "propuestas serias y pruebas y documentos que avalan que la reestructura no es adecuada".

El diputado Pérez opinó que la reestructura del BROU puede tener un costo político para el Frente Amplio si no se revierte. Para el legislador, hay más enojo en el interior del país porque en Montevideo "no se dan cuenta mucho lo que significa el cierre o la mala atención". "Esto va generando un mal clima y la atención no es buena, entonces realmente parece que quisieran que se fundiera, porque cuando hay mala atención la gente empieza a disparar".

RELACIONADAS Diferencias en el Frente por la reestructura del BROU By EL PAIS Diferencias en el Frente por la reestructura del BROU Diferencias en el Frente por la reestructura del BROU By EL PAIS Diferencias en el Frente por la reestructura del BROU Diferencias en el Frente por la reestructura del BROU By EL PAIS Diferencias en el Frente por la reestructura del BROU Diferencias en el Frente por la reestructura del BROU By EL PAIS Diferencias en el Frente por la reestructura del BROU Diferencias en el Frente por la reestructura del BROU AEBU desocupa sucursal, igual seguirá con esa táctica By EL PAIS AEBU desocupa sucursal, igual seguirá con esa táctica AEBU desocupa sucursal, igual seguirá con esa táctica By EL PAIS AEBU desocupa sucursal, igual seguirá con esa táctica AEBU desocupa sucursal, igual seguirá con esa táctica By EL PAIS AEBU desocupa sucursal, igual seguirá con esa táctica AEBU desocupa sucursal, igual seguirá con esa táctica By EL PAIS AEBU desocupa sucursal, igual seguirá con esa táctica AEBU desocupa sucursal, igual seguirá con esa táctica

Por su parte, el diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo a El País que la reestructura del BROU debe ser abordada en la interna del oficialismo. "Cuando toman estas medidas deberían consultar un poquito con el Frente, intercambiar opiniones, porque hay disconformidad de la población y disconformidad del interior", opinó.

"Esto tiene un costo político, entonces los directores del Banco República deberían consultar con la fuerza política que los puso allí. Polgar está allí porque el Frente lo puso, sería interesante que consulten", remarcó el diputado socialista.

A su vez, desde el Partido Comunista hay una visión crítica con la reestructura. El di- putado Gerardo Núñez dijo a El País que "debe haber un intercambio serio y responsable porque se afecta a muchos uruguayos y también a la estrategia de desarrollo", señaló.

El asunto será discutido formalmente el próximo 15 de este mes en una sesión de la Cámara de Diputados a instancias del Frente Amplio. Esta semana, el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez pidió tratar la reestructura del BROU como asunto político, pero no alcanzó los votos necesarios para iniciar el debate en la Cámara.

Interna sindical.

La lista "Espacio 17" del Consejo de Sector Banca Oficial de AEBU —del Partido Comunista y aliados— informó que la ocupación continúa en régimen de licencia gremial, aspecto que "no fue discutido ni resuelto en organismo alguno del sindicato". "En un momento tan complejo, instamos a respetar los espacios y las decisiones orgánicas de nuestro sindicato, e informamos que no participaremos de la Mesa del Consejo de Sector en Mercado Modelo, un local donde no debería estar ocupado por resolución del propio organismo", señala la lista minoritaria dentro del gremio.

CINCUENTONES Murro prefiere aprobar proyecto sin modificaciones

El ministro de Trabajo Ernesto Murro se reunió ayer con la bancada del Frente Amplio para analizar el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para solucionar la situación de los llamados "cincuentones".

El encuentro se prolongó por más de dos horas y el ministro dejó en claro que prefiere que se apruebe lo antes posible y sin modificaciones.

Sin embargo, en la bancada hay diferentes opiniones y desde el Frente Líber Seregni se reclaman modificaciones para que se pueda optar por cambiar del sistema mixto al solidario a la hora de jubilarse. En tanto, en el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista consideran que no sería oportuno cambiar el eje del proyecto.

Murro dejó en claro que la solución para los "cincuentones" tiene un costo de US$ 2.700 millones, US$ 200 más de lo calculado inicialmente por el Banco de Previsión Social (BPS). A pesar de que el Ministerio de Economía no brindó los números definitivos. Fuentes que participaron en la reunión dijeron a El País, que el ministro Murro insistió en que el único organismo habilitado para decir cuánto costará la solución para los "cincuentones" es el BPS.

"Todos manifestamos a coro que el único que maneja oficialmente los datos y por lo tanto tiene las cifras reales es el BPS, porque es el único que tiene forma de ingresar a las cuentas personales de cada uno de los que estamos adheridos", dijo a El País el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo. Según dijo, "los demás pueden talentear y pueden insinuar, pero los datos oficiales son los del BPS". Ayer, el Frente ratificó que el proyecto de ley se votará el próximo 5 de diciembre en la Cámara de Diputados y luego se colocará a discusión a "tapa cerrada" en el Senado, dijo a El País el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi.