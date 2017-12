Pozzi: debido a la negativa de Darío Pérez, "no hay posibilidad de tratar" impuesto militar

En el Frente Amplio descartaron la posibilidad de tratar antes de fin de año el impuesto a los militares retirados, debido a la negativa del diputado Darío Pérez a votar el proyecto, que impide al oficialismo tener la mayoría para que este sea aprobado.



El coordinador de la bancada frenteamplista, el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) dijo a El País que "no hay posibilidad de tratarlo hoy. No tenemos los votos. Hablamos con él y no va a cambiar".



Pérez, diputado por el sector Liga Federal, dijo que aunque haya "mandato político", no votará el impuesto a los militares retirados porque lo considera "inconstitucional". "Ellos quieren hablar conmigo porque piensan que me van a hacer cambiar, pero yo ya tomé la decisión. No hay marcha atrás. El día que tomé la resolución, pensé como decía el general (Líber) Seregni, en el día de mañana y en lo que podía venir", aseguró a El País.

"La decisión es mía y personal, porque Sergio Mier (también de la Liga Federal) lo va a votar. Es un tema de conciencia (...) Por la santa unidad de acción me banqué votar cosas con las que no estaba conforme; pero la situación, y el no ser tenidos en cuenta en el caso del Banco República, me llevan a tomar esta determinación", aseguró.



Pérez manifestó además que hay que "reconocer a la Academia", en referencia a las advertencias realizadas por expertos en Derecho Constitucional de que la iniciativa viola Carta Magna.



En este escenario lo más probable es que se termine postergando la votación de la iniciativa necesaria para bajar el déficit de la Caja Militar, que en el último año acumuló US$ 480 millones.



Dentro del Frente Amplio se maneja la posibilidad de poder volver a presentar la iniciativa en marzo próximo, pero allí habría que ver si cambian las posiciones.