Postergan multas por chipeado de perros

Julio Pintos, gerente de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), explicó a Canal 4 que la colocación del chip busca resolver el problema de la superpoblación canina, las castraciones, el control de la reproducción y el control de la comercialización.

"Hoy hay 640 veterinarias en la base, 2.000 perros dentro del sistema, 40% de esos animales están castrados y el 60% pertenece al area metropolitana", indicó Pintos.

Agregó que no está previsto aplicar multas, porque no se pueden identificar, de aquí al 1° de enero, a los más de un millón y medio perros que no están en el sistema.

Por su parte, los veterinarios admiten que se han colocado pocos dispositivos desde que se lanzó la campaña de la Cotryba, y el proceso ha sido "lento".

Sin embargo, algunos profesionales destacan la importancia del chip como algo útil y positivo para quienes tienen perros.

Pintos adelantó que a principio de enero se prevé comenzar una campaña para concientizar a la población.