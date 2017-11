"Tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo para cumplir con lo que dice la OIT"

El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, dijo que hay que "poner el mayor esfuerzo para cumplir con lo que dice la OIT" e insistió en en que la "ocupación no es una extensión del derecho de huelga".



Corallo habló esta mañana en los programas Inicio de Jornada de radio Carve e Informativo Sarandí sobre el documento que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) envió al gobierno con su evaluación de la queja que las cámaras empresariales presentaron contra el sistema de negociación colectiva.



La OIT básicamente reiteró su posición sobre la ocupación de lugares de trabajo, que el Pit-Cnt rechaza. Entiende que las ocupaciones de empresas tienen que realizarse de manera que respeten el derecho al trabajo de los empleados que no adhieren a las mismas, que deberían poder ingresar a los locales donde se desempeñan.



“Lo que sostenemos y sostiene la OIT es que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga”, explicó esta mañana Corallo.



Además, Corallo añadió que "lo que dice algún dirigente sindical de que no queremos sentarnos a hablar no es cierto”, informó en Carve. "Mentira que no estamos a favor de la huelga. La huelga está consagrada por la Constitución (...) Pero la ocupación no es una extensión de derecho de huelga", señaló.



El presidente de la Cámara de Industrias relató en Sarandí que el próximo lunes 6 de noviembre hay una reunión con la Cámara de Comercio y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para tratar el tema y "además, el 13 de noviembre llega a Uruguay el director general de la OIT, por lo que volveremos a conversar este tema", dijo. "Queremos llegar a una solución", sentenció.



El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt tiene una visión negativa del documento de la OIT: para Joselo López, integrante del Secretariado, "eso es medio complicado por un tema operativo, se pueden generar rispideces que conviene evitar".

