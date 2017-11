Policías, perros y drones buscan a niña de 9 años desaparecida

Valentina Walter tiene 9 años, vive en Rivera y hace 72 horas que desapareció de su casa. El domingo 12, el mismo día de su cumpleaños, la niña salió de su vivienda a buscar a su hermano de 5 años que estaba jugando en un campito a 30 metros de su casa, pero nunca más volvió.

Desde entonces, la búsqueda no ha tenido tregua.

"Todos se están movilizando para buscar a mi niña", dijo su madre, Tatiana Ferreira.

Un helicóptero del servicio de búsqueda y rescate del Ministerio del Interior, drones de la Guardia Republicana y personal policial de la jefatura de Policía de Rivera junto a perros de la brigada K9 y personal de Bomberos, se desplegaron ayer por todo el barrio La Pedrera, a 4 kilómetros al sur de la frontera con Brasil, y rastrillaron el lugar, una zona de campo, agreste, con zanjas y barrancos, y pocas viviendas.

Poco después se unieron efectivos del Ejército, pero con el correr de la tarde no hubo novedades."Cuanto más tiempo pasa, más preocupa la situación de la menor", afirmó a El País Wilfredo Rodríguez, jefe de Policía de Rivera.

Sin pistas.

Las circunstancias de la desaparición de Valentina fueron excepcionales.

"Cerca de la 16:30 fui a buscarla a la casa del padre, porque había pasado todo el fin de semana allí. Volvimos a casa y nos sentamos en el cordón de la vereda, hasta que le pedí a Valentina que fuera a buscar a su hermano que estaba jugando en un descampado a pocos metros de la casa", contó la madre

La niña fue hasta el lugar. Tatiana Ferreira recuerda que salió jugando con un spinner que tenía en la mano. "Y ni ese juguete hemos encontrado", dijo. La niña vestía remera rosada, pantalón negro y chinelas. Iba peinada con una coleta.

Su madre aprovechó para ir al almacén. "Demoré un poco porque había mucha gente", dijo. Cuando resgresó, vio a la hermana mayor de Valentina abriendo el portón de la casa. Acababa de llegar.

"La saludé y le dije que fuera a buscar a sus hermanos, que Valentina ya había ido pero no habían vuelto. Cuando miro para atrás veo que venía mi hijo todo embarrado y le pregunto: ¿Y tu hermana dónde está? Y él me contesta que no sabía nada de la Vale, que con él no había estado", narró Ferreira angustiada.

Inmediatamente la mujer se dirigió al descampado siguiendo el camino que había hecho su hija. En el trayecto, "le pregunté al muchacho de la finca lindera al campito si había visto a Valentina y me dijo que sí, que hacía poco la había visto entrar al descampado preguntando por su hermano, pero que no la vio salir", dijo.

La madre siguió su búsqueda, llamando a su hija a gritos. "Crucé unos cursos de agua, la busqué entre los árboles, la llamé y la llamé, pero no apareció", contó.

La madre no tiene ninguna sospecha de qué pudo haberle ocurrido a la niña. "Cerca del campito no hay muchas casas, dijo. "No sé lo que pensar. Lo único que puedo decirte es que la voy a encontrar", agregó.

Vidente la ve "dentro de un pozo". María Pereira Da Silva, una vidente de Rivera, publicó en una de las páginas creadas para encontrar a Valentina, que en sus sueños ella ve a la niña en un pozo precario dentro de un lugar que tiene una puerta de chapa herrumbrada y, por fuera, un baño de campaña. "Espero que los perros la puedan oler, porque fue colocada en ese lugar para que no se pudiera rastrear. (La visión) casi que me mostró quién lo hizo, pero fue todo confuso", señaló la vidente.