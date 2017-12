La Policía busca al sospechoso del femicidio de Alison Pachón en Cachimba del Piojo

La fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género, Diana Salvo, autorizó al Ministerio del Interior la divulgación de la imagen de Christian Damián Pastorino Pimentel, alias "Kiki", presunto autor del femicidio de Alison Pachón el 6 de diciembre.



Para aportar cualquier tipo de información sobre el paradero del sospechoso, se puede llamar al 0800 5000 o al 911, bajo reserva de total anonimato.



Alison estaba en pareja con el sospechoso y era madre de un niño tres años y otro de seis meses. El pasado miércoles, según apuntan testigos del hecho, el joven ingresó a su vivienda en la Cachimba del Piojo y le efectuó cuatro disparos.



La víctima fue trasladada al Hospital Maciel, donde falleció poco después.

Desde ese día hay un pedido de captura para "Kiki", quien permanece prófugo. Fuentes policiales señalaron a El País que se trata de un sujeto con antecedentes penales por receptación, que venía siendo investigado por otros delitos.



Se trata del femicidio número 34 según datos aportados por la Coordinadora de Feminismos, si bien hay tres casos aún sin resolver y un cuarto que se trata del asesinato de una testigo bajo protección policial.

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica: El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.



• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.



• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.



• Si estás lastimado/a, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.



• Evitá estar sola/o cuando percibas que pueden agredirte.



• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.



• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.



• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar sola



• Cambiá las rutinas si te persiguen.



• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.