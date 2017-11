Polémica en Salto por dinero para ayudar a inundados

El presunto uso indebido de una partida de dinero que entregó el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) a la Intendencia de Salto para atender las necesidades de familias afectadas por las inundaciones, enfrenta a la Mesa Departamental del Pit-Cnt y al intendente Andrés Lima.

Según los representantes de los trabajadores se utilizó una suma cercana a los $ 40.000 en la compra de chorizos, carne, dulces y hasta crema protectora solar cuando la donación tenía como único fin la adquisición de productos para la desinfección de las viviendas.

En ocasión de las inundaciones, la Intendencia solicitó al Inefop una partida de dinero de $ 100.000 para organizar espectáculos artísticos con el objetivo de recaudar dinero para colaborar con los damnificados. Enterados los dirigentes locales del Pit-Cnt que ese dinero estaba aprobado, exigieron al director del Inefop Eduardo Pereyra que esa colaboración fuera entregada en un supermercado de plaza a cuenta del retiro de artículos de limpieza.

La firma comercial agregó para apoyar a los inundados de $ 15.000 más a esa cuenta por lo que la suma total ascendió a $ 115.000. Transcurrido un tiempo prudencial y al no informarse por parte de la Intendencia del destino de los fondos, los dirigentes sindicales investigaron sobre la colaboración.

Según confirmó el secretario general del Pit-Cnt de Salto, Luis Gómez, los representantes por los trabajadores en el Inefop constataron que mediante orden firmada solo por el representante de la Intendencia en el organismo "y sin consultar a los demás integrantes", se autorizó a que se retiraran mercaderías como chorizos, carne, refrescos y protector solar por un monto cercano a los $ 40.000. "Fue una decisión inconsulta, y esa donación no era para otro fin que no fuera para artículos de limpieza y no se respetó y aquí el único responsable es el intendente Lima", dijo el sindicalista Gómez.

En la interna del Pit-Cnt causó malestar esa decisión inconsulta y se cuestionó que la compra tuviera como destino la organización de una fiesta en una localidad del interior.

Desmiente.

Consultado por El País sobre este tema, Lima dijo que el dinero de Inefop fue destinado a las nueve familias que permanecen en contenedores del barrio Salto Nuevo y a los jóvenes de Cecap, de familias desplazadas por las inundaciones.