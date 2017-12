Polémica en redes: ¿Verónica Alonso se fotografió en un muro que ya fue pintado?

El fin de semana se produjo una polémica en redes sociales a raíz de una foto difundida por la alcaldesa del Municipio D ─Toledo Chico, Manga, Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Marconi, Las Acacias, Pérez Castellanos, Villa Española, Unión, Mercado Modelo y Bolívar, Cerrito de la Victoria, Aires Puros─, Sandra Nedov, quien acusó a la senadora nacionalista Verónica Alonso y a su equipo de "sacarse fotos haciendo que pintan".



En la imagen, que Nedov publicó en su cuenta personal de Facebook, se ve a la senadora en cuclillas frente a un muro pintado, con un pincel en la mano apoyado en la estructura. Junto a ella, también en cuclillas, se encuentra un fotógrafo, y cerca de ellos aparecen otro militantes, algunos con pinceles. No se ven baldes de pintura en el lugar.



"Gente trucha sacándose fotos haciendo que pintan, que vergüenza", "¿ya veremos las fotos en la campaña dé alguien?", escribió la alcaldesa en la publicación.

Las imágenes se publicaron el sábado 16 de diciembre, mismo día en que la senadora nacionalista publicaba en su cuenta de Twitter que estaba realizando una visita al barrio Marconi, junto al sector Compromiso Joven. En las imágenes difundidas por Alonso en Twitter, se la puede ver con la misma ropa que en la foto que publicó Nedov.

Militantes de la senadora respondieron a través de Twitter con fotos y un video de la senadora pintando el muro, aunque en esas imágenes está vestida con otra ropa y sobre el muro hay un toldo, que en la foto publicada por Nedov no aparece.

Según explicó la alcaldesa del Municipio D a La República, esas imágenes y el video corresponden a una jornada realizada a fines de noviembre. El muro fue pintado en el marco del Proyecto Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo, en conjunto con el Movimiento Tacurú, el Mides y el Plan juntos del Ministerio de Vivienda.



Nedov relató que "el día que estábamos terminando" la actividad, "se apareció Verónica Alonso y se subió a un banquito, agarró un pincel y se puso a pintar, pero de la nada". "Nunca estuvo en ninguna etapa del proceso que tenía más de un año, y me acerqué y le dije ‘me parece una falta de respeto que te vengas a subir a una actividad que no apoyaste para subir fotos a tu Twitter’. Ella dijo: ‘como alcaldesa tendrías que ser más amplia. Nosotros venimos a sumar’, a lo que le respondí que ‘la gente no es pobre ahora, es desde hace años, y me parece de muy mal gusto que te vengas a sacar fotos con los pobres para usar después en tu campaña’. Y ahí ella y su séquito se fueron”.

El 23 de noviembre, el municipio D publicando fotos en el álbum "Intervención artística en Marconi", en el que se pueden observar las imágenes del muro siendo pintado y los toldos que aparecen en las fotos difundidas por el equipo de Alonso.

Ayer, Alonso realizó su descargo a través de Facebook. La senadora criticó al "monopolio de la sensibilidad social y la furia de las redes" y confirmó que se trasladó al barrio Marconi dos veces: "Que quede claro: fui dos veces al Marconi en menos de un mes y que quede claro: voy a seguir yendo al Marconi y a cualquier otro barrio de mi país. Le gusten a las redes morales o no, le guste a algunos intolerantes o no".



La legisladora relató que el 23 de noviembre fue "invitada" a participar de la pintada del muro de la Escuela de Oficios Don Bosco y "con pintura cedida por uno de los artistas que colaboraron, Gabriel Nieto", participó de la jornada.



Confirmó que, a pedido del concejal del Partido Naiconal "Cholo" Conde, regresó al barrio el sábado junto a los jóvenes de su agrupación, Compromiso por el Cambio.



"Nos encontramos en el muro que habíamos estado pintando y aunque ya teníamos fotos y videos siempre buscamos tener muchas de cada actividad que hacemos", escribió Alonso confirmando los hechos de la foto publicada por Nedov, y posteriormente criticó que esa imagen "la furia de la redes morales".



"En algunos casos llegaron a pensar y escribir que habíamos trucado fotos y hasta videos para poder decir que habíamos estado pintando el muro. Una locura cada vez mas grande y cada vez peor. ¿A alguien se le puede ocurrir algo tan bajo de trucar fotos de una pintada en un barrio para hacer política?", añadió la legisladora.