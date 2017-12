Polémica por fiesta: los organizadores dicen que tienen permiso, la intendencia que no

La fiesta prevista para realizarse esta noche en un predio rural de la ruta 104 de Manantiales cuenta con los permisos correspondientes, aseguró el empresario Adrián Alpuin, de la organización de la misma, aunque desde la Intendencia de Maldonado no sostienen lo mismo.



La fiesta es organizada por la firma Tenes Seguro SRL cuyos representantes fueron quienes dicen haber cumplido con los trámites correspondientes.



Alpuin, uno de sus voceros, explicó a El País que la presencia anoche el lugar fue visitado por funcionarios municipales pero que se debió a que había que cumplir con los trámites de rigor.



“La presencia de los funcionarios fue porque había documentación pendiente de tramitar. Hay un pago que se hace al final y que entró en los últimos cinco minutos , por eso no salió el ok. Pero el permiso está”, aseguró Alpuin.



El empresario explicó que en ese mismo lugar se llevará adelante la fiesta y que otra similar se realizará el próximo 6 de enero.



“Eso del pago era lo único que faltaba, pero se hizo en los últimos minutos. La habilitación estaba corrida, estaba presentada. Hasta el permiso de Bomberos tenemos”, indicó.



Marcelo Riffa, también de la organización de la fiesta, coincidió con Alpuin y adjuntó los diferentes trámites que fueron realizados para cumplir con la normativa.



La firma, dijo Riffa, pagó $26.161 a la Dirección Nacional de Bomberos y uno de sus representantes, lo que fue el inicio el trámite ante la Intendencia de Maldonado.



Riffa agregó que la fiesta cumple con todas las medidas de seguridad exigidas por todas las reparticiones públicas que tienen competencia en este tipo de actividades. El empresario aseguró que en el listado proporcionado por la intendencia el pasado viernes sobre las fiestas autorizadas, la suya figuraba como “pendiente de autorización” y que el tema quedo superado luego de los pagos realizados por la firma a las reparticiones involucradas.

La Intendencia dice que no.

En tanto, el director general de Higiene de la Intendencia de Maldonado, Jorge Píriz, reiteró esta tarde a El País que esa fiesta no cuenta con la autorización correspondiente.



El jerarca recordó que en la noche del sábado funcionarios municipales se constituyeron en el lugar para notificar a los responsables que esa fiesta no cuenta con la autorización correspondiente.



Y agregó: “dimos cuenta de lo actuado a la directora general de asuntos legales, Adriana Graziuso. Ella armó un escrito y notifico tanto a la Policía y a la Fiscalía de turno”.



En caso de concretarse la fiesta se aplicará una multa al propietario del terreno donde se levanta la carpa. Además, el caso será denunciado ante la fiscalía letrada de feria, cuya titular ya fue advertida de la situación en el escrito presentado por Graziuso.



Los inspectores de la Dirección General de Higiene volverán a recorrer la zona para notificar a todos aquellos que intentan realizar fiestas sin la debida autorización.