Polémica por edad de ingreso a escuela

El Consejo de Primaria había planteado en la ANEP que ha llegado el momento de cambiar la edad de ingreso a la escuela. La idea era que el niño deba haber cumplido los seis años antes del 31 de diciembre anterior a su entrada, como ya ocurre en 134 países. Pero el día que hizo la propuesta, dos de los tres consejeros del Codicen presentes en la reunión se opusieron.

Elizabeth Ivaldi, quien representa a los sindicatos ante el Codicen, fue la más enfática opositora: la propuesta de Primaria "es una visión preescolarizante de la educación inicial: se piensa que está hecha para preparar al niño para la escuela y nada más". La docente elaboró un documento técnico para justificar su postura en la que explica que "edad" y "madurez" no son sinónimos.

El cerebro es como una cajita que, salvo que exista una lesión, guarda todas las posibilidades de desarrollo. El niño irá reflotando esas habilidades "guardadas" a medida que interactúa con el medio y no necesariamente a una edad determinada. Por eso Ivaldi, quien trabajó 36 años en jardines, recordó que "los niños necesitan ser niños y no que se les deposite la carga de que son el futuro".

Para Héctor Florit, consejero de Primaria y principal abanderado de la propuesta, aunque "la edad" no sea lo único, "sí hay evidencia científica sobre los resultados: aquellos que cumplen luego de diciembre y que hoy son los más pequeños de la generación tienen el doble de riesgo de repetir que los más grandes".

Según Florit "hoy no está en discusión si la enseñanza debería ser más flexible en base al desarrollo cognitivo, sino que está en debate algo más acotado: hoy ya existe un límite de ingreso que es el 30 de abril, ¿esa fecha es la mejor o habría que correrla al 31 de diciembre anterior?".

Robert Silva, el otro consejero de la ANEP que se opuso a la iniciativa, entiende que esos cuatro meses que se corren implica "retrasar el acceso a un ambiente de aprendizaje, valores de crianza, de salud y desarrollo". El representante de los docentes no quiere caer en la justificación de que "no están dadas las condiciones", pero tiene "miedo de cambiar para peor". En todo caso, explicó, lo que debe modificarse son las prácticas: tratar diferente al diferente y no querer situar a todos en una misma base".