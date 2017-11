Pit-Cnt para y recibe a Lula en acto

No es una medida aislada. La decisión fue tomada en coordinación con las centrales sindicales del continente, y su objetivo es bien concreto: protestar contra el neoliberalismo. El Pit-Cnt definió un paro general nacional para el próximo jueves entre las ocho de la mañana y las 14 horas. En ese marco, la central única de trabajadores del Uruguay convoca a un acto público, donde leerá una proclama y recibirá al expresidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva.

La medida de paro no contemplará a los servicios de emergencias y urgencias, como tampoco al transporte público. La herramienta del "paro parcial de actividades" es un recurso que ha utilizado el Pit-Cnt en la última década para protestar contra los gobiernos de izquierda pero sin afectar en su totalidad la jornada laboral.

La central sindical solo recurrió a la medida extrema del paro general nacional de 24 horas en dos ocasiones: uno en el primer mandato de Vázquez, y el segundo en el actual período de gobierno.

La medida del jueves 16 paralizará las actividades, pero su objetivo —según lo manifestaron los dirigentes del Pit-Cnt— es protestar contra el imperialismo y tratar de concientizar a la ciudadanía del "riesgo" que implica que los gobiernos sindicados como neoliberales continúen ganando terreno en el continente.

Es "una de las instancias de movilización más importantes de estos años, tanto si miramos hacia atrás, como pensando en el futuro", dijo el dirigente del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Gabriel Molina, al portal web oficial de la central de trabajadores.

"La llegada de la derecha en todo el continente junto con la burguesía, ha significado un retroceso terrible a las políticas progresistas, y esa llegada al poder ha sido de distintas formas, a través de golpes de estado parlamentario como el de (Michel) Temer en Brasil o por el voto de la gente como (Mauricio) Macri en Argentina, todo esto merece la atención de los trabajadores del continente, así como de las organizaciones sociales, para marcar postura, sobre la base de la autodeterminación de los pueblos, la lucha contra el neoliberalismo, contra el imperialismo, nuestra América Latina se unirá y luchará", opinó el sindicalista.

El paro de actividades marcará el inicio de la denominada "Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo". El expresidente brasileño llegará a Montevideo para participar de las actividades y reunirse con la central de trabajadores.

Molina dijo que además de tocar temas globales del continente, la proclama del Pit-Cnt incluirá temas puntuales de la actualidad uruguaya.

En ese sentido los sindicatos insistirán con una urgente aprobación del proyecto del ley para solucionar la situación de los autodenominados "cincuentones".

"También insistiremos en la aprobación de la ley para los compañeros cincuentones, así como la de trabajo para personas con discapacidad, y por tanto, América Latina se une por la democracia, contra el imperialismo", dijo Molina.

Previo al acto, el jueves a las 9 de la mañana, los manifestantes iniciarán una marcha desde la Universidad de la República hasta el Obelisco por la Avenida 18 de julio.

Luego se realizará un acto con oratoria del que participará el expresidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, y el inicio de los trabajos de análisis y discusión en cuatro carpas temáticas.

Amorín no ocultó su enojo.

El senador colorado José Amorín Batlle publicó un mensaje en la red social Twitter criticando la decisión del Pit-Cnt de realizar un paro por motivos políticos. Nunca hicieron ni un paro, ni una marcha, ni un acto, para reclamar por los trabajadores asesinados por la delincuencia. Pero el Pit-Cnt sí los hace "contra el imperialismo y para Lula. Incoherencias populistas".

Reparto de leche se verá demorado.

Los propietarios de las distribuidoras de leche resolvieron a última hora de ayer no retirar el producto de la planta de Conaprole en Montevideo. El dirigente del sindicato de Conaprole, Luis Goichea, informó a El País que la patronal decidió no ir a buscar los productos porque "temieron que no se les iba a entregar leche" tras el paro sindical del fin de semana.

Pero los distribuidores de leche afirman que el motivo fue que "no había productos suficientes para poder retirarlos".

Un representante de los distribuidores explicó a El País que ante el conflicto en la planta de la cooperativa, "nosotros necesitamos una cantidad de tipo de productos que nos permitan abastecer el mercado. Como la respuesta fue que no había, dijimos que generen el producto necesario para poder retirarlo".

La producción de leche se normalizó ayer por la tarde tras destrabar el conflicto que se generó el viernes pasado.

La empresa calificó de "completamente desproporcionadas" las medidas sindicales aplicadas, "frente a la legítima y básica decisión de la empresa". Además, advirtió que el paro del fin de semana generaría "importantes pérdidas a la cooperativa".