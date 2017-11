El Pit-Cnt presentará denuncia penal contra empresaria Susana Nicodella

El Pit-Cnt anunció que el lunes 6 presentará una denuncia penal contra la empresaria Susna Nicodella, quien denunció supuestas irregularidades en el Plan de Vivienda Sindical creado por el Pit-Cnt.



Fernando Pereira, presidente del Pit, junto con Marcelo Abdala, secretario general, se presentarán a las 15:00 en la sede de la Fiscalía ubicada en Cerrito y Misiones para efectuar la denuncia, informaron mediante un comunicado.



La empresaria rochense, que denunció haber sido estafada con el Plan de Vivienda Sindical, ya había ampliado su demanda civil e involucró en su reclamo, por US$ 2.800.000, a los 37 dirigentes que integran la Mesa Representativa de la central sindical.



Ataques.

La barraca de la que es propietaria Nicodella recibió impactos de bala en su fachada en tres ocasiones, según había dicho la empresaria a El País quien agregó que también sufrió un ingreso a su casa a través de una puerta, ocasión en la que se revisaron documentos, rompieron todos los vidrios de las ventanas y tiraron un par de botas suyas a la piscina.



La empresaria tomó estos ataques como "una forma de intimidación" para evitar que continúe con el juicio, sin embargo aseguró que "todas las personas que están atrás de mí, me pase lo que me pase, tienen instrucciones de seguir con esto. Muerta yo voy a seguir hablando; con esto no me van a amedrentar".



Nicodella señaló que dos gestores que trabajaban para el programa de Vivienda Sindical la amenazaron de muerte y recibió llamados telefónicos intimidatorios de personas que decían ser integrantes del movimiento obrero.



Consultada sobre si los ataques están vinculados a sus denuncias sobre supuestos ilícitos en el Plan de Vivienda Sindical, Nicodella respondió en forma tajante: "Totalmente. No tengo enemigos en Rocha que quieran hacerme eso. El que me quiera robar no me tira balazos en el vidrio. Rompe el vidrio y roba", dijo.



Por su parte, Fernando Pereira había indicado a El País que la central obrera no tiene ninguna relación con los incidentes ocurridos a la empresaria de Rocha.



"Nadie puede creer que el Pit-Cnt mande a alguien a realizar cuatro atentados contra una empresaria de Rocha. Todo el mundo nos conoce bien. Las fantasías y novelas turcas están bien, pero tienen un límite", dijo Pereira.



Además manifestó su malestar por la vinculación de los incidentes y el movimiento obrero realizada por Nicodella. "La empresaria miente y calumnia al Pit-Cnt", advirtió.