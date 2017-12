Piden apoyo policial para perseguir las fiestas truchas

El juez de feria de Maldonado, Diego González Camejo, ordenó a las fuerzas de seguridad colaborar con el personal municipal a cargo de clausurar al menos cuatro megafiestas previstas entre los días 28 y 31 de diciembre en distintos puntos de la costa de Maldonado.

El magistrado ofició al Ministerio del Interior y a la Prefectura Naval para que apoyen a la comuna con personal de la Guardia Republicana y de Prefectura para frenar las denominadas "fiestas truchas", que no cuentan con autorización.

González Camejo homologó el acuerdo alcanzado en la víspera entre la Intendencia de Maldonado y la firma Campo Vallador, que tiene a su cargo la realización de cuatro fiestas que sí cuentan con las autorizaciones correspondientes.

Esta empresa tramitó un recurso de amparo ante la juez titular del Juzgado Civil de 5º turno de Maldonado, Ivon Olivera Kmaid, por entender que las fiestas truchas se llevan adelante sin ningún tipo de control por parte de las autoridades.

En la sede, el magistrado actuó en su condición de juez de feria al instruir el recurso resuelto por su colega de intimar a la Intendencia para que ejerza su control de policía para evitar que se realicen las citadas fiestas. De la audiencia participaron abogados municipales y representantes del Ministerio del Interior y de la Prefectura.

"Llegamos a un acuerdo con la Intendencia, que fue homologado por el juez, que ordenó a los funcionarios que se prohíba la realización de las fiestas que no cuenten con la autorización correspondiente municipal, de la Policía, de Bomberos y que además no tengan seguridad privada y emergencia médica, entre otros servicios", dijo el abogado Pablo Correa, asesor legal de la empresa.

El abogado aseguró que en Argentina se venden entradas por internet para las fiestas truchas. "No existe la entrada como ocurre con una fiesta autorizada. Mandan un código QR a cada celular. Por esto no hay control ni de la DGI ni del BPS. No existe el troquelado. Estas fiestas son un peligro", advirtió.

Secreto.

Correa señaló que estos eventos son tan improvisados que quien compra la entrada no sabe dónde se va a realizar. "El lugar será conocido por cada cliente un rato antes de empezar, mediante un aviso por whatsApp. Cualquier padre pondría el grito en el cielo si se entera que su hijo va a una fiesta que carece de todo tipo de medidas de seguridad y de atención médica. Puede pasar cualquier cosa", expresó el representante de Campo Vallador.

La firma demandante de la acción de amparo organiza varias de las principales fiestas previstas para estos días. La primera es la White & Black prevista para el 30 de diciembre en una chacra de la Ruta 104, pero la más importante es la Box Punta del Este, que convocará a unas 7.000 personas el 31, en el predio Los Caracoles de Camino Aparicio Saravia. También la Pixel, la misma noche, en la sociedad criolla "Los Ceibos"

En tanto, el director de Higiene de la Intendencia, Jorge Píriz, adelantó a El País que mañana jueves habrá una reunión de trabajo para prevenir este tipo de eventos. "Nos reunimos con representantes de la Policía, de Bomberos y de la Prefectura para coordinar la forma de clausurar las fiestas sin autorización", dijo Píriz.