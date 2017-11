PI ampliará denuncia contra De León: "Hubo gastos en Cataratas en Semana de Turismo"

El Partido Independiente (PI) ampliará hoy la denuncia que investiga el Juzgado de Crimen Organizado contra el expresidente de Alur y senador por la lista 711, Leonardo De León, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de Ancap y las empresas subsidiarias de la misma.



Pablo Mieres, líder del PI, habló esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve: "Lo que rompe los ojos es la existencia de gastos en el exterior sin que haya viajes oficiales", sostuvo.



El senador dijo que es algo “realmente inadmisible”: "Encontramos gastos en Cataratas del Iguazú en Semana de Turismo", agregó. El Observador dio cuenta hoy que gastó US$ 318 en Cataratas do Iguacu S.A. y realizó otros desembolsos en Paraguay por más de US$ 700.



“También hay gastos en España en fechas en que no hubo viajes oficiales en España (…) Son 7 u 8 gastos en el exterior sin un viaje oficial que justifique esos gastos”, añadió Mieres.



El Observador informó hoy también de un gasto de US$ 398 hecho en Buenos Aires el 1º de octubre un día después de la fecha en la que estaba previsto que De León retornase a Montevideo. También se informa que hizo un gasto de alojamiento en Brasil en el hotel Pirassu Othon Suits y en el Caesar Park (San Pablo) el 9 de febrero de 2012 por US$ 398, cuando la misión terminó el 8.



Mieres se mostró conforme por cómo la investigación está avanzando: "Hay una opinión muy positiva de nuestros abogados de la actuación de la jueza del Crimen Organizado", sostuvo.



La semana pasada, el expresidente de Ancap, Raúl Sendic (2010 y 2013) admitió ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado que utilizó las tarjetas corporativas del ente para gastos personales, pero aseguró que reembolsó el dinero.

Sendic, que se presentó ante la sede como desempleado, señaló que, estando de licencia, utilizó una tarjeta de Ancap para efectuar una compra en el balneario La Paloma.



"Estando de licencia recibí la visita de una delegación extranjera, de un grupo de ingenieros del exterior que trabajaban en la planta de ALUR, a los que invite a almorzar en La Paloma con mi propio dinero", declaró.

