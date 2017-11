"Petróleo hay en varios lados; no siempre sirve explotarlo"

Tras una instancia previa el mes pasado en Houston, el ejecutivo se mostró conforme con cómo salió este primer paso de la nueva ronda, pero también cauto en cuanto a qué resultados tendrá en un escenario donde la caída del precio del petróleo no resulta un atractivo para este tipo de inversiones.

Cuando el gobierno anunció ayer el hallazgo de hidrocarburos en tierra uruguaya, el gerente general de Ancap, Ignacio Horvath, estaba a más de 11 mil kilómetros del famoso pozo. Sobre esto, apenas atinó a decir que se está "muy lejos de poder confirmar algo comercial". El jerarca participa en Londres de la presentación de la Ronda Uruguay III, una iniciativa para conseguir interesados en explorar y explotar el subsuelo marítimo nacional en busca de hidrocarburos (conocido como modalidad offshore). Desde 2007 se han invertido en exploración en Uruguay US$ 1.017 millones (de los cuales Ancap aportó US$ 14 millones y el resto las empresas privadas) y, a pesar de la caída del precio del petróleo a casi la mitad desde la ronda anterior de 2012, el gobierno busca atraer más interesados —cuya selección preliminar se conocerá en abril del año entrante. Para ello se ofrecen 17 áreas marítimas a ser exploradas.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista telefónica con Horvath, realizada antes que se conociera la noticia del descubrimiento en Paysandú.

—¿Cómo califica a esta etapa de la Ronda Uruguay III?

—La industria en 2017 no es el mismo entorno que hace cinco años, cuando fue la última ronda. Sobre todo porque lo que hace variar la industria (y la inversión) es el precio del petróleo. Como el precio bajó, las empresas están invirtiendo mucho menos. Aun así, calificaría como muy bueno el interés de inversión de las empresas. ¿Cuándo eso se va a plasmar en inversiones? Es difícil saberlo. El mercado es también quien marca.

—¿La presentaron el subsecretario de Industria, Guillermo Moncecchi, y usted?

—Sí. Hemos repetido los mismos que fuimos a la presentación en Houston, Estados Unidos, el 18 de septiembre: equipo que gana no se cambia (risas). Primero hubo una presentación del Ministerio de Industria y después de Ancap. Luego hubo un espacio de aspectos formales, contractuales y cómo se va a calificar. Y luego unos aspectos técnicos con la información que hay disponible hasta ahora sobre la zona; tanto de Ancap como de académicos.

—¿Hubo una instancia mano a mano con alguna empresa?

—Sí, hemos tenido. Ahí nos transmiten que Uruguay ha manejado la ronda de una manera muy profesional, transparente. Lo que no quiere decir, necesariamente, que vaya a haber inversión. Para que haya inversión, las empresas tienen que tener un prospecto de recupero que lo analizan en base al material técnico.

—¿Alguna empresa ya manifestó el interés de presentarse?

—Vemos interés, pero hasta abril, que es cuando se presentan, no lo podemos confirmar. Puede que en ese momento no tengan dinero para invertir, o sí. Eso va en la evaluación económica de cada empresa.

—Teniendo en cuenta los bajos precios, ¿qué particularidades hacen atractiva la inversión en Uruguay?

—Una es la seguridad jurídica; el marco regulatorio y el tipo de contratos que es bastante simple. Perciben muy bien a Ancap y las operaciones pasadas en Uruguay: han fluido muy bien, no hubo demoras, con presupuestos menores a los estipulados. A quien diagrama un pozo y tiene que hacer toda la logística para que lleguen los equipos en tiempo y forma, también le importa que luego las cosas no queden trancadas en Aduana y se le incrementen los costos. Por suerte eso está funcionando bien. Las incertidumbres, con la información que hay, es si hay reservas porque, por ahora, los pozos offshore no han arrojado resultados positivos. Eso es lo que hay que evaluar y ver lo que pueden encontrar si justifica la inversión. Hay países que se sabe que cuentan con petróleo, pero no resuelven bien problemas jurídicos o logísticos.

—¿De encontrar algo, se sabe si puede ser rentable?

—Por ahora son pozos exploratorios. Petróleo hay en muchos lados, el tema es que sea comercialmente redituable. Hay que ver si es comercialmente viable explotarlo. En aguas más profundas, el costo es mayor. El reservorio en alta mar debe ser de un tamaño tal que justifique la explotación.

—¿En qué superficie marítima ya hay información?

—Hay 41.000 m2 de sísmica 2D y 43.000 m2 de sísmica 4D. Hay mucha información, pero la información por sí sola no te dice nada. Hay que analizarla y recién luego ver si se realiza un pozo que, a su vez, es exploratorio.

—¿Cómo sigue esta Ronda?

—Se están dando los pasos correctos, hay pedidos de empresas para venir a conocer a Montevideo más información. Hay data-rooms, que es la puesta en común de la información que hay disponible. De las dos presentaciones que hemos tenido (Houston y ahora Londres) ha sido muy buena la convocatoria. Estamos dando los pasos correctos. Ahora hay que ver cómo se plasma todo esto en contratos concretos.

—¿Uruguay con quién compite a nivel de la inversión?

—Las compañías tienen un presupuesto para invertir y lo van a invertir donde ellos crean que van a obtener el mejor retorno. Puede que la geología de Uruguay no sea tan buena como otro país, pero sí hay buena disposición política, contractual y funcional. Entonces se pone en la balanza qué conviene.

Fuera de tierra.

Hay dos empresas que están cruzando información para saber si debajo del mar uruguayo hay petróleo. Mientras, el gerente general de Ancap, Ignacio Horvath, participó de una exposición en el marco de la Ronda Uruguay III para captar inversores y hubo nuevos interesados (al menos en escuchar lo que el país tiene para ofrecer): estuvo Statoil (Noruega, compañía que ya está presente en Uruguay), Eni (Italia), Woodside (Australia) y Sumitomo (Japón), entre otras.