Petróleo en Cerro Padilla "es insignificante y claramente no comercial", afirmó Petrel

La empresa australiana Petrel Energy considera "insignificante" el petróleo que contiene el pozo hallado días atrás en Cerro Padilla (Paysandú). La información fue difundida en un comunicado esta mañana.



Sin embargo, Petrel señala que "confirma algunos de los objetivos clave del programa, como la madurez de la roca madre, la calidad del yacimiento convencional, la migración y la integridad potencial de la trampa".

En declaraciones a Radio Universal, el presidente de la Sociedad de Geología de Uruguay, Claudio Gaucher, explicó que lo que hizo la empresa fue un test de producción que duró tres días. Al cabo de este tiempo se recuperó "menos de un barril de petróleo", por lo tanto "el petróleo producido en el test es insignificante y claramente no comercial, y por lo tanto lo declara seco", según Petrel.



Gaucher manifestó que "las acciones de Petrel han bajado luego del pico que se dio" y actualmente "están haciendo una gran inversión” en el país.



El experto dijo que el problema para el hallazgo de pozos comercializables es que las exploraciones se llevan a cabo en la cuenca norte, que "es fría y no alcanzó la temperatura general para generar petróleo".



"En Brasil hay 125 pozos exploratorios, ninguno produce petróleo. Hay solo un caso de un yacimiento de gas. El problema es la baja temperatura a la cual llegó la cuenca, que en general no dio para producir hidrocarburos", dijo.



Añadió que "la empresa está haciendo una inversión importante en cada uno de estos pozos" y que "en el peor de los casos, el pozo va a dejar información".