Pese a denuncias, 67% de los usuarios de ASSE aprueban la gestión del directorio

Una encuesta de la consultora Cifra sobre la atención de la salud pública revela que, pese a las crecientes denuncias por presunta corrupción contra las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), tanto la atención como la gestión del directorio son vistas con buenos ojos por los usuarios.



Según la encuesta, que fue realizada de forma telefónica a 801 personas entre el 22 de setiembre y el 5 de octubre, el 57% de las personas consultadas afirmaron que, desde que comenzó a aplicarse la reforma de la salud, la calidad de la atención que se brinda en las policlínicas y hospitales de ASSE mejoró. Esta cifra sube al 61% si tomamos en cuenta solo a los usuarios de la salud pública y baja al 56% entre los socios mutuales.



En el interior, la aprobación es del 61% mientras que en la capital la valoración buena es del 52%. Fuera de Montevideo también se da el caso de que la atención en ASSE es mejor vista por los socios mutuales (63%) que por los usuarios de la salud pública (58%).



Sobre la gestión del directorio de ASSE, el 52% de los consultados la calificaron de buena, el 12% dijo que no es buena ni mala, el 27% señaló que fue mala y el 9% indicó que no sabía o decidió no contestar.



Pasando exclusivamente a quienes usan el servicio de ASSE, el 67% apoyó la gestión de la dirección y el 18% la calificó como mala, mientras que en el caso de los socios mutuales, la aprobación fue de un 48% y el rechazo de un 30%.



Nuevamente se notó una mejor valoración en el interior que en Montevideo, ya que la aprobación al directorio de ASSE por parte de usuarios de salud pública fue del 71% fuera de la capital y del 59% dentro.

Respecto a los controles que se hacen en las policlínicas y hospitales por parte de ASSE, el panorama cambia: Solo un 9% de los consultados considera que las autoridades realizan un buen control para que los centros funcionen adecuadamente, el 65% afirma que se controla poco y 13% que no hay control.



Los usuarios de la salud pública son quienes más apoyan la idea de que hay poco control en los centros de salud, alcanzando el 77%.

Irregularidades

La gestión de ASSE ha sido cuestionada por la oposición debido a las presuntas irregularidades que se han detectado a en distintos centros del país.



Actualmente hay una Comisión Investigadora en Diputados que analiza las denuncias presentadas.



Uno de los principales casos es el de la empresa prestadora de servicios de ambulancia Siemm, que fue contratada por el Hospital de Bella Unión y es propiedad de Federico Eguren, director general del Hospital Pereira Rossell, Rodrigo Barcelona director pediátrico del mismo centro de salud y Marcos García, director del Hospital de Salto.