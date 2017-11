Pequeñas ciudades del interior continúan perdiendo servicios

La pérdida de servicios parece ser una constante en localidades pequeñas del interior como el caso de San Javier, en Río Negro. Hace poco fue Rodó, que decidió movilizarse luego que la disminución de la atención en la sede del BROU fuera la gota que rebalsó el vaso. Antes fueron Antel, UTE, OSE y Colonización que acotaron la presencia en la localidad. Ahora, es la colonia rusa la que intenta alertar de una situación similar, aunque el presidente de la sociedad de fomento rural considera que "ya es tarde".

"Lo digo con propiedad, porque cuando quisimos levantar firmas, muchos se mostraron escépticos. No firmaron y ahora quieren reaccionar cuando ya está todo cocinado", advirtió Simón Kcenev, vecino de colonia Luis Alberto de Herrera.

Kcenev ocupa la fracción 145 y desde allí intentó convencer a la gente para movilizarse, hecho que no pudo concretar. "A la gente le gusta hablar, pero cuando tienen que firmar no firman y le cuesta encarar a las autoridades", se lamentó.

Dijo que hasta los funcionarios de Colonización pedían que los apoyaran para no irse de San Javier a Young, lugar al que trasladaron la regional.

"Entre las colonias Herrera, San Javier y Ofir, tenemos 217 colonos. Ahora la regional se fue a Young donde hay tres colonos, en Mayo Gutiérrez seis, y más al este de Río Negro, otros seis. ¿A usted le parece razonable la decisión de irse a esa zona?", se preguntó el vecino.

A su vez, informó que Colonización venderá los tres inmuebles que posee en San Javier y que los funcionarios atenderán una vez a la semana, en principio hasta enero.

"La verdad que se han hecho varios homenajes por Vladimir Roslik, pero en los hechos a la comunidad la están castigando mucho con este tipo de acciones", reflexionó el vecino.

Dijo que el caso del Banco República es otro ejemplo de lo que se está viviendo. "Ahora te atienden tres días a la semana. Las transferencias tenés que hacerlas por internet o por cajero, cuando este no ha dejado de funcionar. Además, cuando por ejemplo pagás la renta al Instituto, no te dan constancia alguna", se quejó Kcenev, reflejando un panorama que se multiplica entre sus pares.

"Volver atrás".

El alcalde de San Javier, Aníbal Fachin, sostuvo que "sin duda alguna, son medidas que nos hacen volver atrás en el tiempo".

Entiende que lo de Colonización "es increíble, porque estuvieron hasta hace dos meses remodelando las oficinas sobre la avenida Basilio Lubkov y ahora deciden cerrarla".

Además recuerda que en una de las dos viviendas de Mevir, vive una funcionaria de Colonización que apoyó mucho a las mujeres rurales con capacitaciones en proyectos cooperativos. "Se está perdiendo mucho más que una oficina", afirmó.

Le suma la situación del cierre del Juzgado de Paz. "Dicen que la jueza de Nuevo Berlín vendrá dos veces al mes y no se sabe dónde porque entregan el local. Lo cierto es que se trata de un retroceso importante que nos obliga a registrar nacimientos y defunciones en otro lugar", cuestionó el alcalde.

Otra visión.

El diputado del Frente Amplio Constante Mendiondo, precisó que la localidad volvió a estar en el mapa con acciones de desarrollo como el Corredor de los Pájaros Pintados, y que hoy cuenta con plazas de alojamiento y servicios gastronómicos. "Cada una de las actividades que está haciendo San Javier cuenta con un relieve impresionante, por tanto tenemos que analizar el contexto sobre cuáles son los servicios que están fracasando. El Banco República pasó de cinco a tres días de atención y no se siente porque el mundo avanzó con las nuevas tecnologías", explicó Mendiondo.

"A nadie le gusta que le cierren el Juzgado, pero en San Javier hicimos un trabajo previo porque se jubilaba la funcionaria y tenían problemas con la vivienda que oficiaba como sede. Trabajamos en conseguir un funcionario en comisión y una sede para que no tuvieran costo. Hicimos todo un planteo, pero la Suprema Corte de Justicia, como poder independiente, tomó la decisión de cerrar", aclaró Mendiondo. "Fue lo único que se cerró, porque Colonización ubicó su sede equidistante de las colonias y el BROU redujo dos días la atención", precisó el legislador del FA.

En tanto, el diputado nacionalista Omar Lafluf considera que el tema no es tan sencillo. "Hay que tener en cuenta que estas medidas complican a un pueblo que tiene su origen en la agricultura", agregó.

Omar Lafluf

"Esto es más que balances, hay un tema social".

El diputado Omar Lafluf consideró que "en Montevideo no entienden que esto es más que balances: hay toda una cuestión social de fondo. Explican que el achique es porque compiten con la banca privada. Bueno señores, sepan entonces que también hay miles de productores que tampoco tienen la rentabilidad que quisieran tener por cómo están planteadas las cosas en este país", esgrimió Lafluf.



Ya son 32 las sucursales con cierres parciales, razón por la cual han convocado al Parlamento al ministro Danilo Astori, al presidente del Banco Central, Mario Bergara, y al directorio del Banco República.



"Están centralizando cada vez más. Esa es la realidad que tenemos, y en cuanto a Colonización, por algo allí estaba la regional, es porque existen colonias numerosas y no entienden que el fundamento del Instituto no es solo cobrar la renta, sino brindar apoyo a los productores del lugar", concluyó el diputado nacionalista.



San Javier está situada al noroeste del departamento de Río Negro, a orillas del río Uruguay, a 95 kilómetros de Fray Bentos. Se accede por un camino que empalma con la Ruta 24.