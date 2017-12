Partido Comunista pidió la renuncia a Michelle Suárez: "El fallo es contundente"

El Partido Comunista le pidió la renuncia a la senadora suplente Michelle Suárez, dijo su secretario general, Juan Castillo, en declaraciones a la prensa, luego del informe de dos expertos, quienes concluyeron que la legisladora falsificó una firma en un juicio realizado años atrás.



"Es doblemente impactante. Lo habíamos seguido con mucha reserva y con mucha preocupación todas las denuncias y decíamos continuamente que íbamos a estar sujetos a lo que la justicia resolviera", señaló.



"El fallo que acabamos de conocer es contundente, desde el punto de vista del PCU no hay dos lecturas, por lo tanto en este momento se está procesando la firma de parte de la compañera de la renuncia a su banca en el Senado".



"Como ella vive en el interior, salió una delegación a buscar a mano esa renuncia" para entregársela a la vicepresidente Lucía Topolansky.



Castillo dijo que habló con la senadora renunciante el lunes y esta seguía rechazando la acusación. "No hablé del fallo, pero a buen entendedor, pocas palabras".



"Nos duele, tenemos que pedir disculpas públicamente", manifestó el también legislador. "La Justicia falló y nosotros actuamos", sentenció.



"No sé expresar el dolor que siento. Por la compañera, por haber incurrido en un error de estas caracterísitcas. Me genera dolor el golpe que puede generar esto a las filas de mi partido", dijo.



"Me ha tocado dar la cara en situaciones difíciles y esta es una situación difícil".

El caso que generó la investigación.

El juicio por la patria potestad de una niña de 6 años comenzó en 2014. En ese entonces, el padre reclamaba visitas a su hija cuando se enteró que había renunciado a la patria potestad. Lo avalaba su firma en un documento judicial. Sin embargo, el hombre denunció que esa firma había sido falsificada y que él nunca había dado ese consentimiento. Su abogada era Suárez.



La denuncia fue difundida en octubre, pocos días después que Suárez asumiera su banca, por el programa Santo y Seña de Canal 4. En noviembre, después de no presentarse en varias citaciones judiciales, Suárez fue conducida a declarar ante la Suprema Corte de Justicia por este caso y allí se dispuso la pericia. Hoy los peritos caligráficos confirmaron que la firma del padre había sido falsificada por Suárez.



En el juicio inicial Suárez defendía al padre de la niña y Rosario Sánchez, otra abogada, a la madre. Pero según denunció el padre, ambas abogadas trabajaron juntas en varios casos y que en este caso, Suárez representaba a las dos partes. Esa situación irregular también motivó una nueva investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia.



Un hecho significativo es que se comprobó que Suárez recibió en su domicilio electrónico notificaciones de audiencias en nombre del padre y no de su representada, según El Observador.



Suárez asumió en octubre la banca en lugar de Marcos Carámbula. Luego de conocerse esta situación abandonó la banca en favor de Juan Castillo.