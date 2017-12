Paran los operadores penitenciarios en la cárcel de mujeres

La Asociación de Funcionarios Civiles Penitenciarios comenzó el sábado un paro de actividades luego de que un trabajador de la cárcel de mujeres fuera agredido por una reclusa.

El presidente de la asociación, Juan Nolasco, contó que el hecho ocurrió a las 9 de la mañana en el piso de las presas más peligrosas de la cárcel.

Una de las internas intentó golpear a una mujer de otro módulo, propinándole un golpe de puño al trabajador.

El funcionario que estaba en el lugar no tenía un dispositivo para comunicarse con sus compañeros y también denunció que solo hay un operador penitenciario por piso, lo que le hizo difícil repeler la acción.

Nolasco indicó que las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no se hicieron presentes en el lugar tras el conflicto. "No quieren diálogo con los trabajadores. Sí tienen diálogo con el sindicato policial, pero no con nosotros", aseguró.

El presidente de este gremio criticó los "escasos recursos humanos" que hay en los centros penitenciarios.

"El INR trata de que se logre una reinserción social, pero hay sectores en las unidades que no están preparados para eso", manifestó.

El gremio dijo que el paro no afectará los servicios de alimentación y de enfermería.