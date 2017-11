El oficialismo cierra el 2017 con varios "frentes de batalla"

Será su sexta navidad como Jefe de Estado del Uruguay. El presidente Tabaré Váz-quez comienza a cerrar un 2017, donde la tarea de gobierno tuvo como punto central atraer inversiones al país para mantener el récord de crecimiento económico en los próximos años. Las negociaciones con la empresa finlandesa UPM fueron el centro de atención. Pero al mismo tiempo el mandatario debió gobernar con un vicepresidente de la República inmerso en una investigación por indicios de corrupción.Este fin de año encuentra al oficialismo con varios frentes de batalla por resolver, y discusiones internas que dejarán algunas heridas abiertas para el futuro cercano: la campaña electoral.

El Frente Amplio tendrá como principal desafío definir sus candidaturas para pelear por el cuarto gobierno consecutivo; algo que no tiene registros desde casi un siglo en la vida política uruguaya.

El gobierno deberá sortear dos grandes mojones que le pueden generar conflictividad laboral. La última rendición de cuentas donde tiene la posibilidad de otorgar nuevos incrementos presupuestales; y la discusión salarial en la actividad privada.

En esta discusión volverán a estar sobre la mesa del oficialismo las dos grandes posturas que estuvieron presentes a lo largo de los tres mandatos: la liderada por el ministro de Economía Danilo Astori, o la del expresidente José Mujica.

Por eso será clave como el Frente Amplio salga de las discusiones que tiene planteadas en este cierre de 2017 para evitar tener mayores rispideces en la preparación de la campaña electoral, donde los perfilismos de los diferentes sectores —la mayoría de las veces— atentan contra la unidad partidaria.

La mayoría de esos puntos están bajo discusión en el Parlamento. En esa lista el primer punto que aparece es la discusión para solucionar el problema que reclaman los autodenominados "cincuentones".

También en materia de seguridad social, la aprobación de un impuesto a las pasividades militares muestra disidencias internas en el oficialismo.

Pero también las convocatorias a sala de un buen número de ministros del gobierno para dar explicaciones a la oposición sobre las negociaciones con UPM, o los debates sobre qué política exterior debe practicar el gobierno de izquierda.

En este punto está a estudio el proyecto de ley que avala el acuerdo entre el presidente uruguayo y su par chilena, Michel Bachelet, para ampliar el Tratado de libre Comercio (TLC) entre ambos países.

La bancada del Frente Amplio se rehúsa a aprobar el proyecto por entender que no es beneficioso para al país. El gobierno espera que eso cambie, sin embargo el principal temor está en que la bancada de gobierno mantenga la misma postura para los acuerdos comerciales con la Unión Europea, que está prácticamente cerrado, y con la Alianza del Pacífico.

A lo largo del año el debate sobre la seguridad pública no fue el centro de atención. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se convirtió en el jerarca de gobierno que más ha estado al frente de esa secretaria de Estado. Pero los casos de las niñas asesinadas ponen a la seguridad pública otra vez entre los grandes cuestionamientos desde la oposición.

Por ello el presidente Váz-quez resolvió que la última cadena nacional de radio y televisión sea realizada por su ministro Bonomi. El mensaje será trasmitido el jueves 30.

A continuación un detalle de los principales temas en debate que no consiguen unanimidad en el Frente Amplio.

1 - La solución para los "cincuentones".

La insistencia de los autodenominados "cincuentones" que consideran van a ser perjudicados por el régimen de jubilaciones mixto, llevó al presidente Vázquez a buscar una solución. La propuesta llegó del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, pero su costo es muy alto para el Estado. Ahora Economía plantea cambios y desató la polémica en el corazón del partido de gobierno. Vázquez quiere mantener el proyecto inicial, pero es consciente que su costo futuro es significativo. Estudian modificaciones antes de fin de año.

2 - UPM, el contrato y el intento de cazar el oso.

De concretarse la segunda planta de UPM en Uruguay será la principal inversión en la historia del país. Pero las demoras en las negociaciones del "contrato de inversión" llevaron a la oposición a salir a cuestionar al gobierno. Acusaron de "secretismo" al presidente y sus ministros. Los legisladores de la oposición citaron a varios ministros al Parlamento y en la sesión se dará un debate sobre el manejo de la negociación. El gobierno prepara la estrategia que desplegará en la comparecencia el martes próximo.

3 - Impuestos y recortes en Fuerzas armadas.

Es el último gran sector que resta por reformar su sistema previsional. El presidente Váz-quez dijo que llegó el momento de recortar la larga lista de beneficios jubilatorios que tienen los militares retirados porque el sistema aumenta su déficit año a año en millones de dólares. Pero la discusión no estuvo exenta de fuertes diferencias en la interna, y con las organizaciones de retirados. Los gremios anunciaron al FA que pelearán en la Justicia por sus derechos con una larga lista de demandas ante la Corte.

4 - El TLC con Chile y las dudas ideológicas.

El canciller Rodolfo Nin Novoa se ha cansado de repetir una y otra vez que el acuerdo es beneficioso para el país y de carácter "progresista" Pero en el FA el argumento no alcanza, y sus legisladores no están de acuerdo en votar la ampliación del acuerdo comercial por entender que no es beneficioso para el Uruguay. En los últimos días el canciller dijo que sería un "gran error" no aprobarlo y espera por la bancada oficialista. El gobierno tiene pocas expectativas de lograr la aprobación legislativa.

5 - El adiós a Pluna y las viejas facturas.

La discusión por el cierre de la fundida Pluna aún tiene sus coletazos. El Poder Legislativo tiene que sancionar en el Senado el proyecto de ley por el que se disuelve Pluna Ente Autónomo. Cuando el tema pasó por Diputados se reeditó la discusión por la viabilidad del proyecto de Alas Uruguay y la trayectoria que tuvo el Ente desde sus inicios, cuando la aerolínea de bandera se asoció con la brasileña Varig. Solamente tuvo votos del FA y los partidos de la oposición aprovecharon la ocasión para cobrar viejas facturas.

6 - La polémica compra del avión presidencial.

Que sirve como una ambulancia aérea, que lo usará el presidente para su traslado, y que es una necesidad para la Fuerza Aérea, el nuevo avión presidencial generó polémica entre oficialismo y oposición desde el primer día. Los legisladores de la oposición volverán a poner el tema en agenda al convocar al ministro de Defensa para que explique nuevamente la compra porque entienden que el negocio fue para beneficiar a un amigo de Vázquez. A su vez la forma en que se compró dejó dudas sobre la transparencia.

7 - La actividad portuaria y un nuevo proyecto.

Estaba en la Rendición de Cuentas y fue eliminado para tratarlo de forma independiente. Obliga a las empresas portuarias a pagar un mínimo de trece jornales a todos los trabajadores del sector que sean convocados para, al menos, un día de trabajo. El tema genera preocupación en el ambiente portuario; se entiende que atenta contra la actividad y tiene un efecto negativo sobre el empleo, sino que además ha causado problemas en la interna del FA que no tiene acuerdo para su aprobación.

8 - Zonas francas: espera de más de seis años.

El Senado debe aceptar las modificaciones que se le hicieron en Diputados, a pedido del Poder Ejecutivo, a la ley de Zonas Francas. Se trata de seis artículos nuevos que responden a cambios sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El proyecto de ley lleva seis años de análisis en el Parlamento. A su vez ahora tiene impactos en la discusión por la nueva planta de la empresa finlandesa UPM que funcionará en ese tipo de régimen fiscal. En el FA tienen reparos ideológicos.

9 - Cuestiones de género y nuevos derechos.

Diputados debe discutir un proyecto de ley aprobado en Senado por el que se garantiza el derecho de las mujeres de las diversas orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, creencias, orígenes culturales y étnico-raciales, a vivir sin soportar actos de violencia basada en género. Se crean organismos para atender la violencia de género, fija medidas de protección para las denunciantes y reforma el Código Penal creando el delito de abuso sexual y el de abuso especialmente agravado.

10 - Beneficios para vivienda.

En la Cámara baja analizarán el proyecto que modifica aspectos del régimen de subsidios de vivienda, a efectos de transformarlo en un sistema de subsidios a la demanda habitacional. La iniciativa señala que el Mvotma, con los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, otorgará los préstamos a familias para que puedan acceder a una vivienda y que esos créditos se deben fijar en función del valor (de construcción, de alquiler o de compra-venta) de la solución habitacional. Fue votado ya en el Senado.