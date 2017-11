Ofertas para explotar paradores de Gorriti

Una de las ofertas fue presentada por Julio Carini Rey quien ofreció un canon anual de $ 40.000. Estimó que las obras en el parador le insumirán aproximadamente US$ 20.000 y la mano de obra utilizada US$ 5.000. Como parte del canon se ofrece el traslado de desechos o basuras dos veces por semana hacia el puerto, con un costo de US$ 500 por viaje, y también asume el traslado del personal oficial residente en la isla durante todo el año.

La segunda propuesta fue presentada por la Empresa Circotec que ofrece un canon anual de $ 313.500. Estima que el precio de la obra será de US$ 195.000 y la mano de obra US$ 48.000. En tanto, la instalación de las cámaras de seguridad exigidas en la licitación costarán, estima, unos 18.000 dólares.

En el llamado anterior, realizado a fines de 2016, ninguna empresa se presentó, por lo que la licitación se declaró desierta. Lo mismo ocurrió años anteriores, donde ningún empresario se presentó para explotar el parador.